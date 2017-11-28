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Политика
Совбез Турции хочет расширить наблюдательную миссию в Сирии на Африн и Алеппо
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    Совбез Турции хочет расширить наблюдательную миссию в Сирии на Африн и Алеппо

    20:26  28 Ноября 2017
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    Совбез Турции хочет расширить наблюдательную миссию в Сирии на Африн и Алеппо

    Анкара, 28 ноября. Совет нацбезопасности (СНБ) Турции считает успешной операцию турецкой армии в сирийской провинции Идлиб. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении СНБ.

    Анкара также уверена в том, что расширение наблюдательной миссии Вооруженных сил Турции на западную часть Алеппо и город Африн положительно скажется на стабилизации обстановки в регионе.

    «Наблюдательная миссия ВС Турции в зоне деэскалации в Идлибе успешно продолжается, проведение аналогичной операции с наблюдателями на западе Алеппо и в Африне может обеспечить установление мира и стабильности», — указано в документе.

    Напомним, ранее министр обороны Турции Нуреттин Джаникли проинформировал о том, что турецкие военные готовы начать операцию в районе города Африн, который удерживают «Отряды народной самообороны Сирии».

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #турция
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