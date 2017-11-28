Совбез Турции хочет расширить наблюдательную миссию в Сирии на Африн и Алеппо

Анкара, 28 ноября. Совет нацбезопасности (СНБ) Турции считает успешной операцию турецкой армии в сирийской провинции Идлиб. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении СНБ.

Анкара также уверена в том, что расширение наблюдательной миссии Вооруженных сил Турции на западную часть Алеппо и город Африн положительно скажется на стабилизации обстановки в регионе.

«Наблюдательная миссия ВС Турции в зоне деэскалации в Идлибе успешно продолжается, проведение аналогичной операции с наблюдателями на западе Алеппо и в Африне может обеспечить установление мира и стабильности», — указано в документе.

Напомним, ранее министр обороны Турции Нуреттин Джаникли проинформировал о том, что турецкие военные готовы начать операцию в районе города Африн, который удерживают «Отряды народной самообороны Сирии».