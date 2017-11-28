Это шантаж: в России ответили на слова американца о неизбежности ядерной войны

Обсуждая в студии программы «Время покажет» на Первом канале доклад генерального инспектора Пентагона о главных стратегических вызовах интересам США, американский публицист Марк Наклз заявил о неизбежности ядерной войны.

В докладе Пентагона главной угрозой Вашингтона названа Северная Корея, на втором месте — Россия, далее следуют Китай, Ирак и транснациональный терроризм. Ведущий программы Артем Шейнин поинтересовался у гостя из США, почему Россия попала в этот список.

Марк Наклз заявил, что Россия является серьезной угрозой из-за ее «агрессивной внешней политики», при этом Америка ответственна за мировую стабильность.

«То есть Россия угрожает Америке тем, что ставит под сомнение способность США гарантировать мировую стабильность, правильно?» — уточнил ведущий.

Артем Шейнин попросил американца объяснить, что нужно сделать России, чтобы перестать быть «угрозой» для США.

«У России есть выбор: быть партнером Америки или быть угрозой. Это очень просто. В первую очередь надо соблюдать нормы международного поведения», — ответил Марк Наклз.

Его слова возмутили российского политолога Дмитрия Абзалова, который напомнил, как Москва просила Вашингтон соблюдать нормы международного поведения в Югославии и Ираке.

«И тогда нас тоже считали осью зла, потому что мы мешали проводить целенаправленную политику по борьбе с угрозами. С терроризмом тем же самым», — отметил президент Центра стратегических коммуникаций.

«Америка сама уничтожила ИГИЛ1 (запрещенная в России и других странах террористическая группировка. — Прим. ред.)», — заявил вдруг американец. А потом добавил: «По-моему, ядерная война неизбежна».

Но остроту этого заявления американского журналиста сгладил Константин Затулин, первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

«США уже столько наговорили по поводу крошечной Северной Кореи о том, что они с ней сделают, и при этом ничего не сделали. Не сделали потому, что есть здравый смысл, который подсказывает, что лучше не связываться, если речь идет о ядерном потенциале, пусть и не большом. Неприятно, что пугают, но паники не должно быть. Люди должны понимать, что это не более чем шантаж», — сказал парламентарий.

1 Организация запрещена на территории РФ.