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Политика
Это шантаж: в России ответили на слова американца о неизбежности ядерной войны
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    Это шантаж: в России ответили на слова американца о неизбежности ядерной войны

    21:10  28 Ноября 2017
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    Американский журналист заявил о неизбежности ядерной войны, говоря об угрозе РФ для США

    Обсуждая в студии программы «Время покажет» на Первом канале доклад генерального инспектора Пентагона о главных стратегических вызовах интересам США, американский публицист Марк Наклз заявил о неизбежности ядерной войны.

    В докладе Пентагона главной угрозой Вашингтона названа Северная Корея, на втором месте — Россия, далее следуют Китай, Ирак и транснациональный терроризм. Ведущий программы Артем Шейнин поинтересовался у гостя из США, почему Россия попала в этот список.

    Марк Наклз заявил, что Россия является серьезной угрозой из-за ее «агрессивной внешней политики», при этом Америка ответственна за мировую стабильность.

    «То есть Россия угрожает Америке тем, что ставит под сомнение способность США гарантировать мировую стабильность, правильно?» — уточнил ведущий.

    Артем Шейнин попросил американца объяснить, что нужно сделать России, чтобы перестать быть «угрозой» для США.

    «У России есть выбор: быть партнером Америки или быть угрозой. Это очень просто. В первую очередь надо соблюдать нормы международного поведения», — ответил Марк Наклз.

    Его слова возмутили российского политолога Дмитрия Абзалова, который напомнил, как Москва просила Вашингтон соблюдать нормы международного поведения в Югославии и Ираке.

    «И тогда нас тоже считали осью зла, потому что мы мешали проводить целенаправленную политику по борьбе с угрозами. С терроризмом тем же самым», — отметил президент Центра стратегических коммуникаций.

    «Америка сама уничтожила ИГИЛ1 (запрещенная в России и других странах террористическая группировка. — Прим. ред.)», — заявил вдруг американец. А потом добавил: «По-моему, ядерная война неизбежна».

    Но остроту этого заявления американского журналиста сгладил Константин Затулин, первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

    «США уже столько наговорили по поводу крошечной Северной Кореи о том, что они с ней сделают, и при этом ничего не сделали. Не сделали потому, что есть здравый смысл, который подсказывает, что лучше не связываться, если речь идет о ядерном потенциале, пусть и не большом. Неприятно, что пугают, но паники не должно быть. Люди должны понимать, что это не более чем шантаж», — сказал парламентарий.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Марина Степанова
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    #россия #сша #иг #затулин #шейнин #абзалов #марк наклз
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