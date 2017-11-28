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Новости Сирии
Замглавы МИД РФ обсудил переговоры в Женеве с послом Сирии
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    Замглавы МИД РФ обсудил переговоры в Женеве с послом Сирии

    20:10  28 Ноября 2017
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    Замглавы МИД РФ обсудил переговоры в Женеве с послом Сирии

    Москва, 28 ноября. Спецпредставитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки и заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов во вторник провел переговоры с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства иностранных дел.

    В рамках диалога дипломаты обсудили вопросы, связанные с урегулированием конфликта на территории Сирийской Арабской Республики.

    «Состоялся углубленный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее, включая очередной раунд межсирийских консультаций под эгидой ООН в Женеве и инициативу проведения Конгресса сирийского национального диалога в Сочи», — указано в заявлении.

    Напомним, ранее официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил о том, что женевский процесс урегулирования конфликта в САР должен быть максимально инклюзивным.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сирия
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