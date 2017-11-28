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В ДНР рассказали, как ВСУ попали в новый котел после захвата поселков под Горловкой
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    В ДНР рассказали, как ВСУ попали в новый котел после захвата поселков под Горловкой

    21:56  28 Ноября 2017
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    В ДНР рассказали, как ВСУ попали в новый котел после захвата поселков под Горловкой

    Донецк, 28 ноября. Украинская армия загнала саму себя в котел после того, как захватила несколько поселков в демилитаризованной зоне Донбасса. Об этом во вторник заявил боец ДНР с позывным Бульба.

    По его словам, заняв новые позиции под Горловкой, украинские силовики оказались в низине, где все их передвижения прекрасно видны.

    «Мы видим все их передвижения. Как укрепляют свои позиции, устанавливают минометы, разворачивают орудийные расчеты. В случае провокации с их стороны, они будут уничтожены», — пояснил Бульба.

    В ДНР рассказали, как ВСУ попали в новый котел после захвата поселков под Горловкой

    По словам военкора Минобороны ДНР Михаила Андроника, это напоминает ситуацию в 2014-2015 годах, когда украинская армия попала в котел во время боев под Дебальцево.

    Напомним, что ранее ВСУ захватили несколько поселков в серой зоне Донбасса, где запрещены любые военные действия. Несмотря на то, что операция украинских военных нарушила минские соглашения, ОБСЕ не стала осуждать действия Киева, назвав их «совершенствованием позиций».

    Автор: Алексей Громов
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    #днр #всу #донбасс #котел #серая зона
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