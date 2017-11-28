В ДНР рассказали, как ВСУ попали в новый котел после захвата поселков под Горловкой

Донецк, 28 ноября. Украинская армия загнала саму себя в котел после того, как захватила несколько поселков в демилитаризованной зоне Донбасса. Об этом во вторник заявил боец ДНР с позывным Бульба.

По его словам, заняв новые позиции под Горловкой, украинские силовики оказались в низине, где все их передвижения прекрасно видны.

«Мы видим все их передвижения. Как укрепляют свои позиции, устанавливают минометы, разворачивают орудийные расчеты. В случае провокации с их стороны, они будут уничтожены», — пояснил Бульба.

По словам военкора Минобороны ДНР Михаила Андроника, это напоминает ситуацию в 2014-2015 годах, когда украинская армия попала в котел во время боев под Дебальцево.

Напомним, что ранее ВСУ захватили несколько поселков в серой зоне Донбасса, где запрещены любые военные действия. Несмотря на то, что операция украинских военных нарушила минские соглашения, ОБСЕ не стала осуждать действия Киева, назвав их «совершенствованием позиций».