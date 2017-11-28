Бабий бунт: Бузова устроила истерику на съемках ток-шоу Первого канала

Москва, 28 ноября. Одна из ведущих программы Первого канала «Бабий бунт» Ольга Бузова устроила скандал на съемках передачи.

Во время обсуждения одной из тем другие ведущие резко оборвали Бузову, чем серьезно обидели ее. Бузова устроила истерику, а потом и вовсе заявила, что ей «это не интересно» и покинула студию.

Представители телеканала, комментируя скандал, заявили, что их «очень удивила эта история».

«И про то, что у Бузовой случилась истерика, мы узнали из СМИ. На самом деле, съемка первого выпуска прошла в доброй, позитивной, веселой атмосфере. Все шутили, все были довольны. В Сеть, вероятно, попали какие-то рабочие моменты. Но Ольгу точно никто не обижал и никаких скандалов не было», — цитирует заявление Первого канала Dni.Ru.

Еще один инцидент произошел на съемках проекта «Дом-2», когда ведущая Ксения Бородина обсуждала с экспертом «донора спермы» для Бузовой, сообщает Ura.ru.