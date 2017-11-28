Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Тиллерсон: США и Россия могут сотрудничать по Афганистану
Общество
Бабий бунт: Бузова устроила истерику на съемках ток-шоу Первого канала
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Бабий бунт: Бузова устроила истерику на съемках ток-шоу Первого канала

    19:56  28 Ноября 2017
    443

    Бабий бунт: Бузова устроила истерику на съемках ток-шоу Первого канала

    Москва, 28 ноября. Одна из ведущих программы Первого канала «Бабий бунт» Ольга Бузова устроила скандал на съемках передачи.

    Во время обсуждения одной из тем другие ведущие резко оборвали Бузову, чем серьезно обидели ее. Бузова устроила истерику, а потом и вовсе заявила, что ей «это не интересно» и покинула студию.

    Представители телеканала, комментируя скандал, заявили, что их «очень удивила эта история».

    «И про то, что у Бузовой случилась истерика, мы узнали из СМИ. На самом деле, съемка первого выпуска прошла в доброй, позитивной, веселой атмосфере. Все шутили, все были довольны. В Сеть, вероятно, попали какие-то рабочие моменты. Но Ольгу точно никто не обижал и никаких скандалов не было», — цитирует заявление Первого канала Dni.Ru.

    Еще один инцидент произошел на съемках проекта «Дом-2», когда ведущая Ксения Бородина обсуждала с экспертом «донора спермы» для Бузовой, сообщает Ura.ru.

    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #первый канал #бузова #дом2
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть