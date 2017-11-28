Сирия сегодня: Израиль назвали «союзником» ИГ, курдов «подставили» новостью о соглашении с боевиками

Сирия, 28 ноября. В докладе израильской разведке обозначена общность интересов Тель-Авива и «Исламского государства1» (запрещенная в России и других странах террористическая группировка) в Сирии. «Демократические силы Сирии» опровергли заключение соглашения с боевиками. Представители России и Ирака обсудили борьбу с террористами в Сирии и Ираке. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

У Тель-Авива и ИГ1 общие интересы в Сирии?

Во вторник сирийское информагентство «САНА» сообщило, что в израильской газете The JerusalemPost был опубликован доклад информационного Центра Меира Амита, выпущенный одним из подразделений министерства иностранных дел Израиля.

В этом докладе сказано, что присутствие Ирана в Сирии делает Израиль и «Исламское государство» «союзниками». Несмотря на многочисленные поражения в Сирии, «Халифат» все еще имеет военную мощь и будет продолжать совершать теракты и вести «партизанскую борьбу», говорится в докладе израильской разведки.

Кому было выгодно «подставить» курдов?

Накануне ночью в соцсетях «разлетелось» соглашение, якобы заключенное между курдами и боевиками ИГ. Оно устанавливает прекращение огня с 28 ноября по 28 декабря и предполагает обмен информацией между курдами и боевиками ИГ «для предотвращения недопонимания».

Однако «Демократические силы Сирии» сегодня же опровергли заключение такого соглашения, назвав появление информации о нем попыткой нанести вред репутации SDF.

Как считает замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов, распространить фальшивку могли и сами боевики ИГ, которым выгодно посеять рознь между участниками конфликта, а также США, заинтересованные в дестабилизации ситуации и часто применяющие разного рода методы дезинформации.

О чем договорились Патрушев и Аль-Файяд?

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и советник главы правительства Ирака по нацбезопасности Фалех Аль-Файяд во вторник обсудили борьбу с террористами в Сирии и Ираке.

Встреча проходила в Москве. На ней стороны договорились о координации совместных действий по контртеррористической линии. В частности, Россия и Ирак намерены наладить военное и военно-техническое сотрудничество, контакты по линии спецслужб и правоохранительных органов.

1 Организация запрещена на территории РФ.