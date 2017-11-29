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Новости Сирии
Сирия новости 29 ноября 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» борется с несогласными в своих рядах; САА наносит авиаудары по позициям террористов в Бейт-Джинне
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    Сирия новости 29 ноября 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» борется с несогласными в своих рядах; САА наносит авиаудары по позициям террористов в Бейт-Джинне

    7:00  29 Ноября 2017
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    Сирия новости 29 ноября 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» борется с несогласными в своих рядах; САА наносит авиаудары по позициям террористов в Бейт-Джинне

    Сирия, 29 ноября. «Хайят Тахрир аш-Шам» борется с несогласными в своих рядах; САА наносит авиаудары по позициям террористов в Бейт-Джинне; ИГ1 готовит переправку своих отрядов через Евфрат для противодействия САА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли авиаудары по опорным пунктам «Хайят Тахрир аш-Шам» в провинции Дамаск.

    «Исламское государство»: продолжает бои с «Хайят Тахрир аш-Шам» на северо-востоке Хамы.

    «Хайят Тахрир аш-Шам»: минирует местность в районе Рахаджана на северо-востоке Хамы.

    Сирия новости 29 ноября 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» борется с несогласными в своих рядах; САА наносит авиаудары по позициям террористов в Бейт-Джинне

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 29 ноября 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» борется с несогласными в своих рядах; САА наносит авиаудары по позициям террористов в Бейт-Джинне

    Сирийское издание Smart News сообщает, что ВВС Сирии нанесли удары по позициям террористов в провинции Дамаск. Целями были опорные пункты боевиков террористического альянса «Джебхат ан-Нусры» «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе населенного пункта Бейт-Джинн.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 29 ноября 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» борется с несогласными в своих рядах; САА наносит авиаудары по позициям террористов в Бейт-Джинне

    По данным источника в социальной сети Telegram (@Alqalaam), «Исламское государство» готовит переброску своих отрядов из района населенных пунктов Абу-Хаммам и Хаджин на левом берегу Евфрата в Абу-Хардуб и Абу-Хасан на правом. Целью переброски является противодействие правительственным силам в районах Меядина и Абу-Кемаля. Также боевики вероятно в ближайшее время будут стараться пополнить свои ряды за счет подхода резервов с территории Ирака. Источник предполагает, что эти действия могут координироваться спецслужбами Соединенных Штатов Америки.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 29 ноября 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» борется с несогласными в своих рядах; САА наносит авиаудары по позициям террористов в Бейт-Джинне

    Как пишет Telegram-канал @directorate4, лидер террористического альянса «Джебхат ан-Нусры» «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммад Аль-Джулани борется с несогласными на подконтрольных его силам территориях.

    Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» арестовали ряд главарей группировок, а также сторонников бывшей «Джунд аль-Аксы» и тех, кто не выразил поддержку действиям Аль-Джулани. Среди помещенных в тюрьму Идлиба называются лидеры террористов Абу аль-Кассам, Абу Химам ас-Сури, Абу Ислам ад-Дири, Абу Абдуль Карим аль-Хурасани, Абу Хамам Фарук, Абу Урийди, Абу Джуляйбиб и некоторые другие.

    Официально «Хайят Тахрир аш-Шам» объяснил происходящие события тем, что задержанные обвиняются в разжигании розни внутри альянса и коррупции, и их ждет «справедливый суд».

    Провинция Хама

    Сирия новости 29 ноября 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» борется с несогласными в своих рядах; САА наносит авиаудары по позициям террористов в Бейт-Джинне

    Источник в Telegram (@nors2017) сообщает, что «Хайят Тахрир аш-Шам» активно минирует местность в районе населенного пункта Рахаджан, чтобы не допустить продвижения правительственных войск на северо-востоке провинции. Отмечается, что параллельно с этим боевики продолжают вести бои против «Исламского государства»1 и в скором времени могут провести контрнаступление с целью вернуть ранее утраченные территории. Источник не исключает и интенсивных наступательных действий боевиков ИГ в направлении населенных пунктов Аштане и Тпехан.   

    Напомним, что последнее время внутри «Хайят Тахрир аш-Шам» между группировками обостряются противоречия, в результате чего произошло боестолкновение в районе населенного пункта Кафер-Небель. Кроме этого, боевики группировки «Лива-аль-Мухаджирин валь-Ансар» («Бригада переселенцев и помощников»), ранее аффилированной с «Джебхат ан-Нусрой»1, отказались прибыть в район западнее Мустарихи, чтобы поддержать «Хайят Тахрир аш-Шам» в боях с сирийской правительственной армией.  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #дамаск #хама #дейр-эз-зор #идлиб
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