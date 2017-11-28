Смотритель рассказал о загадочном взрыве в районе перевала Дятлова

Москва, 28 ноября. В районе перевала Дятлова в горах Северного Урала зафиксирован мощный взрыв. О взрыве сообщил житель поселка Няксимволь в ХМАО Леонид Сотников, работающий смотрителем на базе геологов «Арбынья», в 100 километрах от перевала Дятлова.

По его словам, взрыв произошел 12 ноября, однако он смог связаться с Большой землей только сейчас.

«Я спал, в районе двух ночи услышал гул — как будто истребитель набирает форсаж. Затем резкий хлопок. Дом тряхнуло, залаяли собаки. Я вскочил, оделся, выскочил на улицу. На юг от места нахождения базы лаяли собаки — это как раз в сторону перевала Дятлова», — рассказал Леонид в комментарии URA.RU.

Смотрителя сильно удивил данный инцидент, так как вокруг базы на сотни километров нет населенных пунктов и объектов, где мог произойти взрыв такой силы. По мнению Сотникова, причиной взрыва могло стать падение метеорита или космического мусора. Кроме того, местные жители неоднократно рассказывали смотрителю о падении отработанных ракетных ступеней в районе перевала Дятлова.