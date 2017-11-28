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Политика
Постпред Украины в Совете Европы рассказал об игре против сторонников России
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    Постпред Украины в Совете Европы рассказал об игре против сторонников России

    21:30  28 Ноября 2017
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    Ягланд отверг идею о разделении вклада РФ между членами Совета Европы — постпред Украины

    Киев, 28 ноября. Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд отверг предложение о разделении вклада Российской Федерации в бюджет организации между другими государствами-членами. Об этом заявил во вторник постоянный представитель Украины при СЕ Дмитрий Кулеба.

    По словам украинского политика, Ягланд якобы стал проводником идей группы людей, которая работает над возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

    «Возвращение планировалось еще в январе 2017 года, но тогда Украина и партнеры  заблокировали эти процессы. И сейчас мы тоже стараемся, чтобы этот сценарий не был реализован», — отметил Кулеба в эфире «Пятого канала».

    Он также указал на то, что теперь Киеву приходится играть против гораздо более сильных противников.

    Некоторые члены Совета Европы также предложили увеличить свои взносы в бюджет СЕ для того, чтобы закрыть «дыру», возникшую из-за неуплаты Москвой взноса.

    «Этот подход оказался категорически неприемлемым для генсека Совета Европы, который отверг такую возможность», — объяснил постпред.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #украина #совет европы
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