«Смена режима» есть даже в утюгах: Лукаш объяснила заявление СБУ о выборах и России

Киев, 28 ноября. Заявление СБУ о том, что Россия якобы собирается вмешаться в президентские выборы на Украине, показывает, насколько непрочная власть у президента Петра Порошенко. Об этом во вторник заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш.

«Так публично засомневаться в недавних победных рейтингах Порошенко и его панамской коалиции не удавалось еще никому. Молодцы! Жгите еще, мастера художественного свиста!» — пишет она в Facebook.

Лукаш пошутила над украинскими спецслужбами, напомнив им, что функция «смена режима» есть даже в утюгах и смартфонах.

По словам экс-министра, если в следующем году не произойдет очередной госпереворот, то уже в 2019 году на Украине могут появиться новый президент и парламент.

Ранее замглавы СБУ Виктор Кононенко заявил, что Россия готовит «фальсификацию выборов президента Украины путем подкупа и договоренностей».