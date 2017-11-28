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«Смена режима» есть даже в утюгах: Лукаш объяснила заявление СБУ о выборах и России
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    «Смена режима» есть даже в утюгах: Лукаш объяснила заявление СБУ о выборах и России

    21:59  28 Ноября 2017
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    «Смена режима» есть даже в утюгах: Лукаш объяснила заявление СБУ о выборах и России

    Киев, 28 ноября. Заявление СБУ о том, что Россия якобы собирается вмешаться в президентские выборы на Украине, показывает, насколько непрочная власть у президента Петра Порошенко. Об этом во вторник заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш.

    «Так публично засомневаться в недавних победных рейтингах Порошенко и его панамской коалиции не удавалось еще никому. Молодцы! Жгите еще, мастера художественного свиста!» — пишет она в Facebook.

    «Смена режима» есть даже в утюгах: Лукаш объяснила заявление СБУ о выборах и России

    Лукаш пошутила над украинскими спецслужбами, напомнив им, что функция «смена режима» есть даже в утюгах и смартфонах.

    По словам экс-министра, если в следующем году не произойдет очередной госпереворот, то уже в 2019 году на Украине могут появиться новый президент и парламент.

    Ранее замглавы СБУ Виктор Кононенко заявил, что Россия готовит «фальсификацию выборов президента Украины путем подкупа и договоренностей».

    Автор: Алексей Громов
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    #выборы #россия #украина #сбу #лукаш
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