Откровенное унижение: в ЛНР отреагировали на украинский законопроект «О прощении»

Луганск, 28 ноября. В ЛНР назвали украинский проект закона о прощении жителей Донбасса «откровенным унижением», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее экс-депутат партии Юлии Тимошенко в Верховной раде Андрей Сенченко инициировал закон «О прощении» для жителей Донбасса – гражданам предложат раскаяться в «приверженности к идеям Русской весны».

«На данный момент готовится указанный законопроект. Это не амнистия – мы пользуемся опытом хорватов, где была процедура прощения после балканской войны. Идея заключается в том, чтобы «грешный гражданин» пришел в украинский суд и написал заявление о совершенном преступлении. Параллельно заполняется и прошение о прощении», — раскрывает схему политик.

После этой процедуры суд должен рассмотреть дело и вынести вердикт от имени государства.

Согласно закону, «покаявшиеся» на 10 лет будут лишены возможности работать в судебной системе, служить в силовых структурах, быть госслужащими, военнослужащими, преподавателями и избираться в органы местного самоуправления. Кроме того, люди будут лишены права голоса на выборах и права быть избранным.

«С каким же диагнозом должен быть политик, чтобы считать умиротворяющим проект, предусматривающий откровенное унижение жителей Донбасса, ограничение в гражданских и политических правах. По сути в проекте излагается давняя «укромечта» душевно обделенных патриотов о «людях второго сорта», лишенных права выбирать и быть избранными, лишенных права работать в органах государственной и местной власти, ограниченных в праве преподавания», — комментирует ситуацию официальный представитель ЛНР в политической подгруппе на минских переговорах Родион Мирошник.

По мнению Мирошника это виртуальный проект, который даже если будет принят в Раде, реализован не будет никогда и выставит киевских депутатов «в роли душевнобольных».