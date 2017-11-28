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Политика
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Политика
Пентагон отреагировал на перехват самолета-разведчика США над Черным морем
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    Пентагон отреагировал на перехват самолета-разведчика США над Черным морем

    19:53  28 Ноября 2017
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    Пентагон остался недоволен перехватом американского самолета над Черным морем

    Вашингтон, 28 ноября. Американский патрульный самолет, который был перехвачен истребителем ВКС России, якобы не совершал никаких действий, которые могли бы спровоцировать подобное поведение российской стороны. Так считает представитель министерства обороны США Мишель Балданза.

    «Американский самолет находился в международном воздушном пространстве и не совершил никаких действий, которые могли бы спровоцировать такое поведение со стороны России», — объяснила она.

    Как подчеркнули в Пентагоне, Вашингтон оставляет за собой право свободно осуществлять деятельность в соответствии с международными законами.

    Напомним, ранее министерство обороны Российской Федерации подтвердило информацию о перехвате над Черным морем американского самолета-разведчика P-8A Poseidon, который двигался к российской госгранице.

    Автор: Алексей Громов
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