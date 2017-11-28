«Смотрит на Донбасс с закрытым окуляром»: в России обвинили Волкера в шантаже

Прогноз специального представителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера по ситуации в Донбассе вызвал бурную реакцию у телеведущего Артема Шейнина. По его словам, Волкер — это «лучшее», что сенатор Джон Маккейн мог прислать от США.

Курт Волкер заявил, что вероятность возобновления боевых действий в Донбассе составляет примерно 80%.

«Волкер — бывший сотрудник ЦРУ, он знает, как начинать и заканчивать перевороты, и прекрасно понимает, что такое боевые действия. Вспомните, что он сделал первым делом, когда приехал на Украину – очень долго находился в зоне так называемой АТО со своими советниками, изучал, что там происходит», — говорит директор Центра политической конъюнктуры Иван Коновалов.

На экране появилось фото с Волкером, держащим бинокль.

«Изучал, реально, что там происходит в бинокль, у которого один из окуляров закрыт, — прокомментировал фото ведущий ток-шоу Артем Шейнин. — Это человек, который приезжает на Украину изучать, что там в Донбассе, но та часть бинокля, в которую он видит Донбасс, у него закрыта. Я считаю, что это гениальный переговорщик», — говорит Шейнин.

Телеведущий добавил, что «это «лучшее», что [Джон] Маккейн мог прислать».

«Это же метафора того, что уже все решено, — считает Коновалов. — Он мог закрыть оба глаза, это ничего не решит, все решено. В любом случае, эти 80% возникли не просто так. Он как аналитик долго рассуждал, и пришел к выводу, что 20% все же нужно оставить, но 80% — это его личная позиция».

По мнению Артема Шейнина, «такие заявления звучат как шантаж».