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Политика
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Политика
«Смотрит на Донбасс с закрытым окуляром»: в России обвинили Волкера в шантаже
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    «Смотрит на Донбасс с закрытым окуляром»: в России обвинили Волкера в шантаже

    20:02  28 Ноября 2017
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    Смотрит на Донбасс закрытым глазом: российский телеведущий высмеял поведение Волкера в Авлеевке

    Прогноз специального представителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера по ситуации в Донбассе вызвал бурную реакцию у телеведущего Артема Шейнина. По его словам, Волкер — это «лучшее», что сенатор Джон Маккейн мог прислать от США.

    Курт Волкер заявил, что вероятность возобновления боевых действий в Донбассе составляет примерно 80%.

    «Волкер — бывший сотрудник ЦРУ, он знает, как начинать и заканчивать перевороты, и прекрасно понимает, что такое боевые действия. Вспомните, что он сделал первым делом, когда приехал на Украину – очень долго находился в зоне так называемой АТО со своими советниками, изучал, что там происходит», — говорит директор Центра политической конъюнктуры Иван Коновалов.

    На экране появилось фото с Волкером, держащим бинокль.

    Смотрит на Донбасс закрытым глазом: российский телеведущий высмеял поведение Волкера в Авлеевке

    «Изучал, реально, что там происходит в бинокль, у которого один из окуляров закрыт, — прокомментировал фото ведущий ток-шоу Артем Шейнин. — Это человек, который приезжает на Украину изучать, что там в Донбассе, но та часть бинокля, в которую он видит Донбасс, у него закрыта. Я считаю, что это гениальный переговорщик», — говорит Шейнин.

    Телеведущий добавил, что «это «лучшее», что [Джон] Маккейн мог прислать».

    «Это же метафора того, что уже все решено, — считает Коновалов. — Он мог закрыть оба глаза, это ничего не решит, все решено. В любом случае, эти 80% возникли не просто так. Он как аналитик долго рассуждал, и пришел к выводу, что 20% все же нужно оставить, но 80% — это его личная позиция».

    По мнению Артема Шейнина, «такие заявления звучат как шантаж».

    «Это шантаж. Логика заявления такая: поскольку вы не принимаете наши условия, как-то возросла угроза возобновления боевых действий. Потому что он прекрасно понимает, что вероятность возобновления боевых действия — очередной вызов нам (России — Прим. ФАН). Потому что если такой сценарий случится, нужно об этом будет с нами разговаривать», — резюмировал Шейнин.

    Автор: Алексей Громов
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    #донбасс #маккейн #коновалов #шейнин #волкер #время покажет #вдеевка
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