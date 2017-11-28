Рождественский пост-2017: когда начинается и заканчивается, что можно и нельзя, расписание по дням, приметы

Для православных христиан наступил Рождественский (Филиппов) пост, который установлен в честь праздника Рождество Христово.

Когда начинается и заканчивается Рождественский пост 2017/2018

Рождественский (Филиппов) пост длится 40 дней. Он начинается во вторник, 28 ноября (15 ноября по юлианскому календарю) 2017 года, и заканчивается в субботу, 6 января 2018 года (24 декабря 2017 года по юлианскому календарю), с наступлением православного Рождества Христова.

Канун поста — 27 (14) ноября — это день памяти апостола Филиппа, поэтому пост также называют Филиппов, или по-народному — Филипповки.

Что такое Рождественский пост

Рождественский пост пришел из времен раннего христианства. В современном православии Рождественский пост является одним из четырех многодневных постов, цель которого — телесно и духовно подготовиться к одному из двух важнейших праздников в христианстве — Рождеству Христову.

Рождественский пост считается не слишком строгим. Для тех, кто придерживается монастырского устава, под полным запретом мясные и молочные продукты, а также яйца. А вот рыба и морепродукты разрешены во многие дни, есть и другие послабления, отличающие Филипповки от наиболее строгого Великого поста.

Кому нельзя поститься

Перед началом поста следует посоветоваться с врачом, а также желательно получить благословение духовного наставника. Особую осторожность следует проявлять относительно строгостей поста для детей, для пожилых людей или тех, кто страдает хроническими заболеваниями. От поста освобождаются беременные и кормящие женщины и маленькие дети, которым необходимы молочные продукты. А вот без мяса 40 дней вполне можно обойтись. Важно помнить, что пост — это не диета, а способ очистить тело и душу для встречи новорожденного Христа.

Рождественский пост 2017/2018: календарь питания по дням

Рождественский пост делится на три этапа:

— с 28 ноября по 19 декабря (День памяти Николая Чудотворца),

— с 20 декабря по 1 января 2018 года,

— со 2 по 6 января 2018 года.

Пост с 28 ноября по 19 декабря 2017 года

По понедельникам, средам и пятницам тем, кто строго постится, предписано сухоядение. То есть рекомендовано есть пищу, не прошедшую термическую обработку — овощи, фрукты, сухофрукты, орехи. Разрешен мед. Следует пить побольше теплой жидкости — соки, морсы, компоты, чай.

По вторникам и четвергам разрешена горячая пища на растительном масле — каши, вегетарианские супы, различные блюда из овощей.

По субботам и воскресеньям к горячей пище с растительным маслом можно добавить рыбу и морепродукты, а также немного красного сухого вина (последнее — только совершеннолетним и именно немного).

В понедельник, 4 декабря 2017 года — отмечается праздник Введение во храм Богородицы, поэтому в этот день разрешено красное вино.

Пост с 20 декабря 2017 по 1 января 2018 года

Понедельник, среда, пятница — сухоядение.

Вторник, четверг и все выходные дни — горячая пища с растительным маслом.

После наступления Нового года 1 января разрешается выпить немного красного вина.

Со 2 января по 6 января 2018 года пост становится более строгим

Понедельник, среда и пятница — сухоядение.

Вторник и четверг — горячая пища без масла.

Выходные дни — горячая пища с растительным маслом.

В канун Рождества (6 января) — желательно воздержание от пищи до появления на небе первой звезды.

Разговляться, то есть завершать пост принято сочивом — ритуальным блюдом из зерен пшеницы с добавлением меда, сухофруктов, изюма, орехов, после чего можно приступать к праздничной трапезе.

Рождественский пост и Новый год

В Новый год верующим лучше не прерывать поста, но им не следует осуждать тех, кто отмечает праздник за столом, на котором присутствуют скоромные блюда и алкоголь. Приглашая гостей, стоит поставить на стол как скоромные, так и постные блюда, чтобы верующие могли отметить праздник в соответствии со своими религиозными убеждениями.

Народные приметы, поговорки и обряды на Филипповки

Последний день перед Рождественским постом — это Филиппов день, день памяти апостола Филиппа. На Филиппа в деревнях заканчивали играть последние свадьбы, потому что во время поста церковь не разрешает венчание.

В народе говорили:

— Филипповки — последний день свадьбы справлять.

— Кто не повенчался до Филипповок — молись да жди нового мясоеда.

— Пост — свадьбам не потатчик: пива не наварит, на пир не позовет.

Также на Филипповки было приято выносить из дома на двор закуску домовому, чтобы скот не болел и хорошо плодился. Домового можно было зазвать и в избу на ужин, чтобы в доме были порядок и достаток.