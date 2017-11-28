Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Тиллерсон: США и Россия могут сотрудничать по Афганистану
Общество
Рождественский пост-2017: когда начинается и заканчивается, что можно и нельзя, расписание по дням, приметы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Рождественский пост-2017: когда начинается и заканчивается, что можно и нельзя, расписание по дням, приметы

    20:10  28 Ноября 2017
    302

    Рождественский пост-2017: когда начинается и заканчивается, что можно и нельзя, расписание по дням, приметы

    Для православных христиан наступил Рождественский (Филиппов) пост, который установлен в честь праздника Рождество Христово.

    Когда начинается и заканчивается Рождественский пост 2017/2018

    Рождественский (Филиппов) пост длится 40 дней. Он начинается во вторник, 28 ноября (15 ноября по юлианскому календарю) 2017 года, и заканчивается в субботу, 6 января 2018 года (24 декабря 2017 года по юлианскому календарю), с наступлением православного Рождества Христова.

    Канун поста — 27 (14) ноября — это день памяти апостола Филиппа, поэтому пост также называют Филиппов, или по-народному — Филипповки.

    Что такое Рождественский пост

    Рождественский пост пришел из времен раннего христианства. В современном православии Рождественский пост является одним из четырех многодневных постов, цель которого — телесно и духовно подготовиться к одному из двух важнейших праздников в христианстве — Рождеству Христову.

    Рождественский пост считается не слишком строгим. Для тех, кто придерживается монастырского устава, под полным запретом мясные и молочные продукты, а также яйца. А вот рыба и морепродукты разрешены во многие дни, есть и другие послабления, отличающие Филипповки от наиболее строгого Великого поста.

    Что такое Рождественский пост

    Кому нельзя поститься

    Перед началом поста следует посоветоваться с врачом, а также желательно получить благословение духовного наставника. Особую осторожность следует проявлять относительно строгостей поста для детей, для пожилых людей или тех, кто страдает хроническими заболеваниями. От поста освобождаются беременные и кормящие женщины и маленькие дети, которым необходимы молочные продукты. А вот без мяса 40 дней вполне можно обойтись. Важно помнить, что пост — это не диета, а способ очистить тело и душу для встречи новорожденного Христа.

    Рождественский пост 2017/2018: календарь питания по дням

    Рождественский пост делится на три этапа:

    — с 28 ноября по 19 декабря (День памяти Николая Чудотворца),

    — с 20 декабря по 1 января 2018 года,

    — со 2 по 6 января 2018 года.

    Пост с 28 ноября по 19 декабря 2017 года

    Рождественский пост 2017/2018: календарь питания по дням

    По понедельникам, средам и пятницам тем, кто строго постится, предписано сухоядение. То есть рекомендовано есть пищу, не прошедшую термическую обработку — овощи, фрукты, сухофрукты, орехи. Разрешен мед. Следует пить побольше теплой жидкости — соки, морсы, компоты, чай.

    По вторникам и четвергам разрешена горячая пища на растительном масле — каши, вегетарианские супы, различные блюда из овощей.

    По субботам и воскресеньям к горячей пище с растительным маслом можно добавить рыбу и морепродукты, а также немного красного сухого вина (последнее — только совершеннолетним и именно немного).

    В понедельник, 4 декабря 2017 года — отмечается праздник Введение во храм Богородицы, поэтому в этот день разрешено красное вино.

    Пост с 20 декабря 2017 по 1 января 2018 года

    Понедельник, среда, пятница — сухоядение.

    Вторник, четверг и все выходные дни — горячая пища с растительным маслом.

    После наступления Нового года 1 января разрешается выпить немного красного вина.

    По субботам и воскресеньям к горячей пище с растительным маслом можно добавить рыбу

    Со 2 января по 6 января 2018 года пост становится более строгим

    Понедельник, среда и пятница — сухоядение.

    Вторник и четверг — горячая пища без масла.

    Выходные дни — горячая пища с растительным маслом.

    В канун Рождества (6 января) — желательно воздержание от пищи до появления на небе первой звезды.

    Разговляться, то есть завершать пост принято сочивом — ритуальным блюдом из зерен пшеницы с добавлением меда, сухофруктов, изюма, орехов, после чего можно приступать к праздничной трапезе.

    Разговляться, то есть завершать пост, принято сочивом

    Рождественский пост и Новый год

    В Новый год верующим лучше не прерывать поста, но им не следует осуждать тех, кто отмечает праздник за столом, на котором присутствуют скоромные блюда и алкоголь. Приглашая гостей, стоит поставить на стол как скоромные, так и постные блюда, чтобы верующие могли отметить праздник в соответствии со своими религиозными убеждениями.

    Народные приметы, поговорки и обряды на Филипповки

    Последний день перед Рождественским постом — это Филиппов день, день памяти апостола Филиппа. На Филиппа в деревнях заканчивали играть последние свадьбы, потому что во время поста церковь не разрешает венчание.

    В народе говорили:

    — Филипповки — последний день свадьбы справлять.

    — Кто не повенчался до Филипповок — молись да жди нового мясоеда.

    — Пост — свадьбам не потатчик: пива не наварит, на пир не позовет.

    Также на Филипповки было приято выносить из дома на двор закуску домовому, чтобы скот не болел и хорошо плодился. Домового можно было зазвать и в избу на ужин, чтобы в доме были порядок и достаток.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #народные приметы #пост #роэжество
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть