Клинцы и Демре стали городами-побратимами, как того хотел дипломат Карлов

Анкара, 28 ноября. Город Клинцы Брянской области и город Демре в турецкой провинции Анталья стали побратимами согласно последней воле погибшего в декабре 2016 года посла РФ в Анкаре Андрея Карлова.

«Сегодня прошла церемония подписания соглашения о побратимстве между Клинцами и Демре. Очень много теплых слов было сказано об Андрее Карлове с обеих сторон. Все подчеркивали, что это было его духовное завещание, последняя воля», — цитирует ТАСС генерального консула РФ в Анталье Олега Рогозу.

Рогоза отметил, что Карлов очень хотел, чтобы один из турецких городов стал побратимом его малой родины. Соглашение, подписанное главами Демре и Клинцов, предусматривает обмен делегациями и специалистами между городами, а также научно-техническое сотрудничество предприятий.

Стороны также договорились о наращивании сотрудничества в области информации, культуры, образования и городского хозяйства.

Напомним, Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». В Карлова стрелял сотрудник турецкой полиции, который должен был охранять мероприятие. Полномочному послу Российской Федерации в Турции было посмертно присвоено звание Героя России.

Отметим, в начале текущего года городской совет Анкары принял решение назвать улицу турецкой столицы, где находится российское посольство, именем Карлова. Кроме того, впоследствии Анкара также сообщила, что и выставочный зал в Центре современного искусства, в котором застрелили Карлова, будет назван в его честь.