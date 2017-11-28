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Клинцы и Демре стали городами-побратимами, как того хотел дипломат Карлов
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    Клинцы и Демре стали городами-побратимами, как того хотел дипломат Карлов

    19:37  28 Ноября 2017
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    Клинцы и Демре стали городами-побратимами, как того хотел дипломат Карлов

    Анкара, 28 ноября. Город Клинцы Брянской области и город Демре в турецкой провинции Анталья стали побратимами согласно последней воле погибшего в декабре 2016 года посла РФ в Анкаре Андрея Карлова.

    «Сегодня прошла церемония подписания соглашения о побратимстве между Клинцами и Демре. Очень много теплых слов было сказано об Андрее Карлове с обеих сторон. Все подчеркивали, что это было его духовное завещание, последняя воля», — цитирует ТАСС генерального консула РФ в Анталье Олега Рогозу.

    Рогоза отметил, что Карлов очень хотел, чтобы один из турецких городов стал побратимом его малой родины. Соглашение, подписанное главами Демре и Клинцов, предусматривает обмен делегациями и специалистами между городами, а также научно-техническое сотрудничество предприятий.

    Стороны также договорились о наращивании сотрудничества в области информации, культуры, образования и городского хозяйства.

    Напомним, Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». В Карлова стрелял сотрудник турецкой полиции, который должен был охранять мероприятие. Полномочному послу Российской Федерации в Турции было посмертно присвоено звание Героя России. 

    Отметим, в начале текущего года городской совет Анкары принял решение назвать улицу турецкой столицы, где находится российское посольство, именем Карлова. Кроме того, впоследствии Анкара также сообщила, что и выставочный зал в Центре современного искусства, в котором застрелили Карлова, будет назван в его честь.

     

    Автор: Федор Веснин
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    #анкара #карлов #демре #клинцы
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