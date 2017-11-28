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Украина
Посол США призвала Киев возобновить социальные выплаты в ДНР и ЛНР
Украина
Посол США призвала Киев возобновить социальные выплаты в ДНР и ЛНР
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    Посол США призвала Киев возобновить социальные выплаты в ДНР и ЛНР

    19:15  28 Ноября 2017
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    Посол США призвала Киев возобновить социальные выплаты в ДНР и ЛНР

    Киев, 28 ноября. Власти Украины должны возобновить все социальные выплаты жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Об этом заявила посол США на Украине Мари Йованович.

    По ее словам, Киев должен восстановить социальные выплаты жителям ДНР и ЛНР, а также временно перемещенным лицам, которые покинули свои дома после начала боевых действий в Донбассе.

    «Правительство должно оптимизировать процесс выдачи пенсий и восстановить выплаты. Это включает и временно перемещенных лиц, которые действительно перемещены, и людей, которые живут на неподконтрольной правительству территории. Это средства, которые люди заработали за десятки лет своей работы», — сказала Йованович.

    Кроме того, она призвала украинские власти предоставить жилье всем переселенцам из Донбасса, а также упростить процесс оформления социальной помощи для временно перемещенных лиц. По ее словам, нынешняя процедура оформления социальной помощи «является дискриминационной и противоречит западным ценностям, к которым стремится Украина».

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #донбасс #украина #пенсии #переселенцы
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