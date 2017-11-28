Девочка-инвалид погибла при пожаре в Нижегородской области

Нижний Новгород, 28 ноября. Следователи выясняют причину гибели 13-летней девочки-инвалида и ее отчима в Нижегородской области. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по региону.

Пожар произошел 27 ноября в деревне Боковая Семеновского района. При тушении жилого дома спасатели нашли тело ребенка. Кроме того, в бане рядом с домом следователи обнаружили тело 57-летнего сожителя матери девочки. Саму женщину спасли соседи. Ее госпитализировали с травмами и ожогами тела.

Следователи подозревают, что дом поджег отчим ребенка. По факту случившегося возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), пишет «ФедералПресс».