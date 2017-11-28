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Девочка-инвалид погибла при пожаре в Нижегородской области
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    Девочка-инвалид погибла при пожаре в Нижегородской области

    19:20  28 Ноября 2017
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    Девочка-инвалид погибла при пожаре в Нижегородской области

    Нижний Новгород, 28 ноября. Следователи выясняют причину гибели 13-летней девочки-инвалида и ее отчима в Нижегородской области. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по региону.

    Пожар произошел 27 ноября в деревне Боковая Семеновского района. При тушении жилого дома спасатели нашли тело ребенка. Кроме того, в бане рядом с домом следователи обнаружили тело 57-летнего сожителя матери девочки. Саму женщину спасли соседи. Ее госпитализировали с травмами и ожогами тела.

    Следователи подозревают, что дом поджег отчим ребенка. По факту случившегося возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), пишет «ФедералПресс».

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #пожар #ребенок #инвалид
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