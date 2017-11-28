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Украина
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Рада может принять законопроект о реинтеграции Донбасса в начале декабря
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    Рада может принять законопроект о реинтеграции Донбасса в начале декабря

    19:09  28 Ноября 2017
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    Рада может принять законопроект о реинтеграции Донбасса в начале декабря

    Киев, 28 ноября. Народные депутаты Верховной рады Украины планируют 5 декабря 2017 года рассмотреть во втором чтении законопроект, посвященный так называемой реинтеграции Донбасса. Об этом журналистам сообщил во вторник председатель украинского парламента Андрей Парубий.

    Политик напомнил о том, что профильный комитет Рады уже принял решение по документу.

    «На вторник у нас большое количество предложений. Хочу напомнить, что это закон о деоккупации Донбасса, который имеет более 600 правок, и комитет по нему принял решение. Он есть у нас в повестке дня», — подчеркнул Парубий

    Напомним, на прошлой неделе заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил о том, что процесс так называемой реинтеграции Донбасса якобы уже стартовал.

    Автор: Алексей Громов
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    #донбасс #украина
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