Рада может принять законопроект о реинтеграции Донбасса в начале декабря

Киев, 28 ноября. Народные депутаты Верховной рады Украины планируют 5 декабря 2017 года рассмотреть во втором чтении законопроект, посвященный так называемой реинтеграции Донбасса. Об этом журналистам сообщил во вторник председатель украинского парламента Андрей Парубий.

Политик напомнил о том, что профильный комитет Рады уже принял решение по документу.

«На вторник у нас большое количество предложений. Хочу напомнить, что это закон о деоккупации Донбасса, который имеет более 600 правок, и комитет по нему принял решение. Он есть у нас в повестке дня», — подчеркнул Парубий

Напомним, на прошлой неделе заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил о том, что процесс так называемой реинтеграции Донбасса якобы уже стартовал.