Принц Гарри и Меган Маркл выбрали место и время проведения свадьбы

Лондон, 28 ноября. Свадьба наследника британского трона принца Гарри и его невесты Меган Маркл состоится в Виндзорском замке в мае 2018 года. Об этом сообщил официальный представитель Кенсингтонского дворца.

Венчание состоится в часовне Святого Георгия, которая расположена на территории замка. Королевская семья возьмет на себя все расходы, включая богослужение, музыкантов, цветы и торжественный прием. Представитель Кенсингтонского дворца также добавил, что 36-летняя американская актриса намерена принять британское гражданство.

Накануне пресс-служба королевской семьи Великобритании официально объявила о помолвке принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл, известной по сериалу «Форс-мажоры».

Стоит отметить, что до свадьбы принца Уильяма и рождения его сына Джорджа принц Гарри был третьим в очереди на королевский престол — после отца и брата. Однако теперь Гарри стал пятым в очереди на престол после детей Уильяма.