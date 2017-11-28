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Хворостовский посмертно номинирован на «Грэмми»
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    Хворостовский посмертно номинирован на «Грэмми»

    18:54  28 Ноября 2017
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    Хворостовский посмертно номинирован на «Грэмми»

    Москва, 28 ноября. Российский оперный певец Дмитрий Хворостовский посмертно выдвинут на премию «Грэмми» в категории «Лучший классический сольный альбом». Соответствующая информация размещена на сайте Национальной академии искусства и техники грамзаписи США.

    Альбом Хворостовского, отмеченный Национальной академией музыки, называется «Свиридов: Отчалившая Русь». Он был записан совместно с Санкт-Петербургским симфоническим оркестром. 

    Кроме Хворостовского, в число соискателей «Грэмми» попал художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. Дирижер может получить «Грэмми» в категории «Лучшая оперная запись» за «Золотого петушка» Николая Римского-Корсакова».

    Отметим, юбилейная 60-я церемония вручения музыкальных наград «Грэмми» состоится 28 января 2018 года в Нью-Йорке. Премию вручают с 1958 года.

    Напомним, обладателем шести наград «Грэмми» является знаменитый российский виолончелист, пианист и дирижер Мстислав Ростропович, а советский дирижер Владимир Ашкенази становился обладателем позолоченного граммофона семь раз. 

    Дмитрий Хворостовский, всемирно известный российский оперный певец, баритон, ушел из жизни 22 ноября в Лондоне. Ему было 56 лет. На протяжении последних лет жизни артист боролся с онкологическим заболеванием.

    В соответствии с волей певца, его прах захоронен недалеко от могилы Федора Шаляпина на Новодевичьем кладбище Москвы.

    Автор: Федор Веснин
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    #хворостовский #гергиев #грэмми
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