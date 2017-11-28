Прохоров заявил о готовности начать судебный процесс против Родченкова в США

Москва, 28 ноября. Российский бизнесмен, экс-президент Союза биатлонистов России Михаил Прохоров заявил о готовности инициировать судебный процесс в США против бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил еще пятерых российских спортсменов, в том числе биатлонисток Романову и Ольгу Вилухину, от участия в Олимпийских играх, а также аннулировал их результаты на соревнованиях в Сочи.

Прохоров заявил о готовности предоставить любую поддержку российским спортсменам, которые были пожизненно отстранены комиссией МОК.

«Я готов привлекать лучших юристов для защиты интересов наших биатлонисток в любой стране мира, там где это наиболее целесообразно. Уверен, что один из судов необходимо инициировать на территории США, чтобы была возможность допросить в рамках судебного процесса «торговца смертью» Родченкова», — сказал Прохоров в комментарии ТАСС.

Он также добавил, что наши спортсмены должна иметь возможность оппонировать тому, на чьих словах «строится вся эта вакханалия спортивного беззакония».

Стоит отметить, что Следственный комитет РФ ведет расследование уголовного дела в отношении бывшего исполняющего обязанности директора ФГУП «Антидопинговый центр» Григория Родченкова, который подозревается в злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб спортсменов.

По данным ведомства, Родченков самостоятельно предоставлял препараты спортсменам и тренерам, достоверные свойства которых им не были известны. Позднее Родченков уничтожил допинг-пробы спортсменов и обвинил Россию в реализации некой допинговой программы.