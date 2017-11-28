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Украина
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Политика
Президент Молдавии потребовал объяснить выдворение российских журналистов
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    Президент Молдавии потребовал объяснить выдворение российских журналистов

    19:03  28 Ноября 2017
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    Президент Молдавии потребовал объяснить выдворение российских журналистов

    Кишинев, 28 ноября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал «беспределом» правительства страны выдворение российских журналистов и потребовал объяснения данного факта.

    «На фоне полностью провальной внутренней и внешней политики правящее большинство продолжает заниматься геополитическими играми во вред Республике Молдова и гражданам», — заявил Додон на своей странице в Facebook.

    Президент Молдавии осудил «новый антироссийский демарш», назвав его новым звеном звено цепи, цель которой — навредить сотрудничеству Москвы и Кишинева. Он потребовал от уполномоченных органов объяснения произошедшего.

    Как сообщает «ФедералПресс» актера, режиссера и обозревателя телеканала «Звезда» Алексея Самолетова и продюсера ВГТРК Марину Сафронову выдворили из Молдавии без объяснения причин. Позже в пресс-службе пограничной полиции заявили, что журналисты не смогли объяснить цель визита, поэтому им было отказано во въезде. При этом Самолетов назвал целью посещения страны показ фильма о космонавтике. Два часа у журналистов проверяли документы, после чего отправили их в «стерильную зону» аэропорта.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #журналисты #додон #молдавия
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