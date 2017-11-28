Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Посол США призвала Киев возобновить социальные выплаты в ДНР и ЛНР
Политика
Это издевательство: известный журналист отреагировал на заявление Волкера по Донбассу
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Это издевательство: известный журналист отреагировал на заявление Волкера по Донбассу

    18:58  28 Ноября 2017
    36

    Волкер — вражина: известный журналист отреагировал на заявление посланника Госдепа по Донбассу

    Заявление Курта Волкера относительно возобновления боевых действий в Донбассе и его поведение на встрече с помощником президента РФ Владиславом Сурковым неприемлемы и недопустимы, считает известный журналист и генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов.

    В ходе ток-шоу «Время покажет» в прямом эфире Первого канала эксперты обсуждали заявление специального представителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера о возможности возобновления военных действий в Донбассе.

    «Я бы сказал, что шансов на возобновление военных действий — процентов 80. Есть шанс, что боев не будет, но наиболее вероятный сценарий — это их возобновление. Наша третья встреча с Сурковым была шагом назад. Они снова вернулись к своему первоначальному предложению», — заявил Волкер.

    По мнению ведущего ток-шоу Артема Шейнина, реакция Волкера объяснима — просто «Россия не приняла их предложение».

    «О чем он говорит? У нас фактически была готова резолюция для Совбеза ООН, чтобы можно было работать по Донбассу, — комментирует ситуацию генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов. — На эту резолюцию Волкер «притаранил» 29 поправок. Вся резолюция заняла пару страниц, и такое количество поправок! По-моему, это издевательство. Они говорят, что нужно шагать к миру, но привозят 29 поправок. Мы недавно разговаривали с новым американским послом, который сказал, что «шаги вперед будут, но Россия должна признать, что она вмешивалась в выборы, отдать Крым и далее по списку».

    По мнению ведущего ток-шоу Артема Шейнина, реакция Волкера объяснима

    Шейнин сравнил последнюю реплику эксперта с докладом канадского профессора права Ричарда Макларена по спорту: «Признайте, что у вас была государственная система допинга, и мы вас всех простим».

    «Да, вы скажите, что у вас такая государственная система по допингу, по Крыму, по Украине, по тому, сему и так далее, и будут шаги вперед», — продолжил Мамонтов.

    «И мы вам дадим жвачки, даже не жеванной», — поддержал Шейнин.

    Владимир Мамонтов подчеркнул, что подобные заявления высших чинов других стран для России неприемлемы, не важно, новый ли это посол США или Курт Волкер.

    «Для нас это неприемлемо, недопустимо, невозможно и вредно», — резюмировал журналист.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #донбасс #украина #сурков #госдеп #шейнин #мамонтов #волкер #время покажет
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть