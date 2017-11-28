Это издевательство: известный журналист отреагировал на заявление Волкера по Донбассу
Заявление Курта Волкера относительно возобновления боевых действий в Донбассе и его поведение на встрече с помощником президента РФ Владиславом Сурковым неприемлемы и недопустимы, считает известный журналист и генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов.
В ходе ток-шоу «Время покажет» в прямом эфире Первого канала эксперты обсуждали заявление специального представителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера о возможности возобновления военных действий в Донбассе.
«Я бы сказал, что шансов на возобновление военных действий — процентов 80. Есть шанс, что боев не будет, но наиболее вероятный сценарий — это их возобновление. Наша третья встреча с Сурковым была шагом назад. Они снова вернулись к своему первоначальному предложению», — заявил Волкер.
По мнению ведущего ток-шоу Артема Шейнина, реакция Волкера объяснима — просто «Россия не приняла их предложение».
«О чем он говорит? У нас фактически была готова резолюция для Совбеза ООН, чтобы можно было работать по Донбассу, — комментирует ситуацию генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов. — На эту резолюцию Волкер «притаранил» 29 поправок. Вся резолюция заняла пару страниц, и такое количество поправок! По-моему, это издевательство. Они говорят, что нужно шагать к миру, но привозят 29 поправок. Мы недавно разговаривали с новым американским послом, который сказал, что «шаги вперед будут, но Россия должна признать, что она вмешивалась в выборы, отдать Крым и далее по списку».
Шейнин сравнил последнюю реплику эксперта с докладом канадского профессора права Ричарда Макларена по спорту: «Признайте, что у вас была государственная система допинга, и мы вас всех простим».
«Да, вы скажите, что у вас такая государственная система по допингу, по Крыму, по Украине, по тому, сему и так далее, и будут шаги вперед», — продолжил Мамонтов.
«И мы вам дадим жвачки, даже не жеванной», — поддержал Шейнин.
Владимир Мамонтов подчеркнул, что подобные заявления высших чинов других стран для России неприемлемы, не важно, новый ли это посол США или Курт Волкер.
«Для нас это неприемлемо, недопустимо, невозможно и вредно», — резюмировал журналист.