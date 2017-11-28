Это издевательство: известный журналист отреагировал на заявление Волкера по Донбассу

Заявление Курта Волкера относительно возобновления боевых действий в Донбассе и его поведение на встрече с помощником президента РФ Владиславом Сурковым неприемлемы и недопустимы, считает известный журналист и генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов.

В ходе ток-шоу «Время покажет» в прямом эфире Первого канала эксперты обсуждали заявление специального представителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера о возможности возобновления военных действий в Донбассе.

«Я бы сказал, что шансов на возобновление военных действий — процентов 80. Есть шанс, что боев не будет, но наиболее вероятный сценарий — это их возобновление. Наша третья встреча с Сурковым была шагом назад. Они снова вернулись к своему первоначальному предложению», — заявил Волкер.

По мнению ведущего ток-шоу Артема Шейнина, реакция Волкера объяснима — просто «Россия не приняла их предложение».

«О чем он говорит? У нас фактически была готова резолюция для Совбеза ООН, чтобы можно было работать по Донбассу, — комментирует ситуацию генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов. — На эту резолюцию Волкер «притаранил» 29 поправок. Вся резолюция заняла пару страниц, и такое количество поправок! По-моему, это издевательство. Они говорят, что нужно шагать к миру, но привозят 29 поправок. Мы недавно разговаривали с новым американским послом, который сказал, что «шаги вперед будут, но Россия должна признать, что она вмешивалась в выборы, отдать Крым и далее по списку».

Шейнин сравнил последнюю реплику эксперта с докладом канадского профессора права Ричарда Макларена по спорту: «Признайте, что у вас была государственная система допинга, и мы вас всех простим».

«Да, вы скажите, что у вас такая государственная система по допингу, по Крыму, по Украине, по тому, сему и так далее, и будут шаги вперед», — продолжил Мамонтов.

«И мы вам дадим жвачки, даже не жеванной», — поддержал Шейнин.

Владимир Мамонтов подчеркнул, что подобные заявления высших чинов других стран для России неприемлемы, не важно, новый ли это посол США или Курт Волкер.