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Спорт
Фуркад выступил против коллективной ответственности россиян за допинг
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    Фуркад выступил против коллективной ответственности россиян за допинг

    18:41  28 Ноября 2017
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    Фуркад выступил против коллективной ответственности россиян за допинг

    Париж, 28 ноября. Французский биатлонист и двукратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад выступил против коллективной ответственности за допинг.

    Напомним, 5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение по участию России в зимней Олимпиаде-2018.

    По словам Фуркада, попавшиеся на допинге на Олимпиаде-2014 в Сочи спортсмены не должны ехать в Пхенчхан. Однако наказывать нужно исключительно нарушителей, а не всех россиян.

    «Это всего несколько людей, мы должны их наказать, а не всех россиян... Дискуссия сосредоточена на России, это ошибка... Я против коллективных санкций в отношении страны, но я за санкции против спортсменов, которые участвовали в подобных манипуляциях», — подчеркнул биатлонист.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что Кремль сделает все возможное для защиты российских атлетов от безосновательных обвинений в использовании допинга.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #фуркад #олимпиада
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