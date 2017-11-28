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Путин ответил Мизулиной на критику семейного кодекса словами Энгельса о ленточных глистах
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    Путин ответил Мизулиной на критику семейного кодекса словами Энгельса о ленточных глистах

    18:33  28 Ноября 2017
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    Путин ответил Мизулиной на критику семейного кодекса словами Энгельса о ленточных глистах

    Москва, 28 ноября. Президент России Владимир Путин не согласился с позицией члена Совета Федерации Елены Мизулиной, которая заявила, что сохранившийся с советских времен семейный кодекс направлен на уничтожение семей.

    Глава государства подчеркнул, что даже в советское время отношение к семье было неоднородным. На первых порах, в 1917 году, активно пропагандировалась идея свободной любви. Путин даже привел в пример цитату Фридриха Энгельса, который назвал ленточную глисту, у которой есть как мужские, так и женские репродуктивные органы — образцом высшей формы моногамии.

    Путин ответил Мизулиной на критику семейного кодекса словами Энгельса о ленточных глистах

    «Он писал, что если строгая моногамия является верхом добродетели, то пальму первенства следует отдать ленточной глисте. Вот на этом и было основано на первых порах отношение к семье. Свободная любовь пропагандировалась и практиковалась», — отметил российский лидер.

    По его словам, последней редакции семейный кодекс России подвергался в 1995 году. С тех пор, прошло 22 года, а российские семьи по-прежнему живут и процветают.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #мизулина #семьи #кодекс
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