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Украина
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Украина
Волкер призвал Киев предоставить Донбассу особый статус
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    Волкер призвал Киев предоставить Донбассу особый статус

    18:25  28 Ноября 2017
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    Волкер призвал Киев предоставить Донбассу особый статус

    Вашингтон, 28 ноября. Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Киев должен предоставить Донбассу особый статус и амнистировать ополченцев.

    Соответствующее заявление прозвучало в ходе интервью, которое транслировалось на национальном экспертном форуме, проходящем в украинской столице.

    «Украина обязана пойти на сложные шаги для возвращения Донбасса, а именно предоставить этим территориям особый статус и объявить частичную амнистию», — цитирует Волкера ТАСС.

    Американский политик также заявил, что Украина обязана заботиться о своих гражданах, живущих на неподконтрольной Киеву территории.

    Волкер подчеркнул, что США стремятся обеспечить территориальную целостность и независимость Украины. Именно по этой причине по ситуации в Донбассе должно быть принято решение, которое устроит все стороны.

    По словам представителя Госдепа США, Киеву нужно выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений.

    Ранее сообщалось, что в Госдуме ответили на обвинения Волкера. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал заявления американского политика, который обвинил Россию в ответственности за конфликт в Донбассе.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #украина #волкер
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