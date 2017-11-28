Волкер призвал Киев предоставить Донбассу особый статус

Вашингтон, 28 ноября. Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Киев должен предоставить Донбассу особый статус и амнистировать ополченцев.

Соответствующее заявление прозвучало в ходе интервью, которое транслировалось на национальном экспертном форуме, проходящем в украинской столице.

«Украина обязана пойти на сложные шаги для возвращения Донбасса, а именно предоставить этим территориям особый статус и объявить частичную амнистию», — цитирует Волкера ТАСС.

Американский политик также заявил, что Украина обязана заботиться о своих гражданах, живущих на неподконтрольной Киеву территории.

Волкер подчеркнул, что США стремятся обеспечить территориальную целостность и независимость Украины. Именно по этой причине по ситуации в Донбассе должно быть принято решение, которое устроит все стороны.

По словам представителя Госдепа США, Киеву нужно выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений.

Ранее сообщалось, что в Госдуме ответили на обвинения Волкера. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал заявления американского политика, который обвинил Россию в ответственности за конфликт в Донбассе.