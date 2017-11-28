Сирия новости 28 ноября 19.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, при взрыве в Эс-Сувейде ликвидировано четыре боевика ССА

Сирия, 28 ноября. САА при поддержке ВКС РФ продвигается в Хаме, при взрыве в Эс-Сувейде ликвидировано четыре боевика ССА, солдаты армии САР разминировали машину скорой помощи в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: взяли под контроль холм в Дамаске, освободили от ИГ1 несколько поселений Дейр-эз-Зора, при поддержке ВКС РФ продвигаются в Хаме.

«Исламское государство»: теряет позиции в Дейр-эз-Зоре и Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Дамаске и Хаме.

Сирийская свободная армия (ССА): потеряла четырех боевиков в Эс-Сувейде.

Провинция Дамаск

В районе Бейт Джинн продолжается противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и группировками вооруженной оппозиции. Военный источник в Telegram (@C_Military1) пишет, что правительственные войска установили контроль над холмами Таль Бардаъия после столкновений с радикалами «Джебхат ан-Нусры»1. Другой Telegram-канал (@NRVR11) передает, что армия Башара Асада ведет обстрел позиций боевиков, используя системы залпового огня.

Гуманитарный конвой из девяти грузовиков с продуктами питания прибыл в Восточную Гуту. О доставке продовольствия для мирных жителей региона пишет в своем Twitter (@now_damascus) информационное агентство Damascus Now.

Провинция Алеппо

Солдаты правительственных войск САР нейтрализовали нескольких боевиков радикальных группировок в результате столкновения в районе Джабаль аль-Хосс на юге провинции Алеппо. Об этом сообщает военный Telegram-канал (@SRNN2011). Также один из источников передает на странице в Twitter (@watanisy), что сирийская армия установила контроль над поселениями Азизия и Абиса в юго-западной части региона.

Бойцы Сирийской арабской армии (САА) обезвредили мину, заложенную в автомобиль скорой помощи, в городе Аль-Атариб на западе провинции Алеппо. Об этом сообщает местный источник в своем микроблоге в Twitter (@shahed_alep).

Провинция Дейр-эз-Зор

После продолжительных боев с террористами «Исламского государства» в районе поселения Аль-Курия, Сирийская арабская армия (САА) при поддержке союзников полностью освободила населенный пункт от ИГИЛ1, сообщает военный Twitter-канал (@mod_gov_sy). По данным информационного агентства Al-Masdar News, зачистка от ИГ Аль-Курии и Аль-Ашары приблизили полное освобождение от террористов западного побережья реки Евфрат. По сообщениям местных источников, всего армии САР удалось зачистить от ИГ не менее семи поселений на территории между Абу-Кемалем и Меядином. Кроме того, в результате боестолкновений с «Исламским государством»1 правительственные войска захватили 15 танков, несколько десятков минометов и два тяжелых артиллерийских орудия террористов.

Провинция Хама

ВКС РФ продолжают наносить удары по зонам дислокации террористов «Исламского государства» на востоке провинции Хама. Военный источник в социальной сети Twitter (@syrianewz_) пишет, что авиаудары российских ВКС нанесли значительный урон объектам ИГИЛ, в результате чего исламисты отступили из района населенных пунктов Кбебат и Ум Хариза. На данный момент эти поселения и их окрестности находятся под контролем проправительственных сил.

Также российские летчики обеспечивают продвижение Сирийской арабской армии (САА) на северо-востоке региона. По данным военного Telegram-канала (@C_Military1), солдаты армии САР смогли выбить террористов «Джебхат ан-Нусры» с высоты Тель Хазам.

Провинция Эс-Сувейда

На трассе между административными центрами провинций Эс-Сувейда и Даръа прогремел взрыв. Damascus Now сообщает на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что автомобиль Сирийской свободной армии (ССА) подорвался на мине, заложенной на участке дороги в районе деревни Малиха. По данным информационного агентства, в результате инцидента были нейтрализованы четыре боевика ССА.

Ранее сообщалось, что недалеко от населенного пункта Харран боевики радикальных группировок напали на пассажирский автобус. В результате атаки погибло восемь мирных сирийцев, в том числе, один ребенок.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)