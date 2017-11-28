Прокуратура Киева направила дело об убийстве Бузины в суд

Киев, 28 ноября. Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении Андрея Медведько и Дениса Полищука, подозреваемых в убийстве журналиста Олеся Бузины. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.

Рассмотрение дела будет проходить в Шевченковском районном суде Киева. Подозреваемым инкриминируются умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также незаконное хранение оружие. Если суд сочтет вину Медведько и Полищука доказанной, им грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Отметим, что досудебное расследование по делу об убийстве Бузины было завершено в июне текущего года.

Напомним, журналист Олесь Бузина был убит в апреле 2015 года возле собственного дома в Шевченковском районе Киева. Как сообщили очевидцы преступления, напавших на журналиста было двое — расстреляв Бузину, они скрылись в неизвестном направлении на автомобиле с итальянскими номерами. Накануне убийства информация о месте проживания Бузины была размещена на сайте «Миротворец».

Убийство Бузины вызвало широкий общественный резонанс на Украине, вероятной причиной устранения журналиста сразу назвали его профессиональную деятельность: Бузина придерживался взглядов о триединстве русского народа, критично отзывался об оранжевой революции и был последовательным противником украинского национализма.