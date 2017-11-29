В освобождённый от террористов ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в РФ) Дейр-эз-Зор возвращаются жители. Мирному населению, которому предстоит вновь обживать разрушенный войной город, требуется помощь.

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) снял на видео прибытие в Дейр-эз-Зор большого гуманитарного конвоя с двумя десятками грузовиков. В общей сложности в город прибыло более двухсот тонн продовольствия, медицинских препаратов и предметов первой необходимости. Для юных жителей города привезены полные комплекты школьных принадлежностей.

С момента освобождения города в Дейр-эз-Зор уже пришли десятки конвоев с гуманитарной помощью, собранной волонтёрами и правительственными организациями. Первыми в освобожденный город прибыли гуманитарные конвои из России. Несмотря на то, что бои за большую часть территорий уже отгремели, военной работы в Дейр-эз-Зоре ещё много. Сирийским сапёрам предстоит проверить каждый жилой дом, улицу, а потом и километр пустыни, избавляя и без того истерзанную страну от «эха войны».

Сирия уже выстояла, находясь под прицелом всего мира — и помогла ей именно Россия. Теперь же Россия помогает стране восстанавливаться, присылая сирийскому народу гуманитарную помощь.

1 Организация запрещена на территории РФ.