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Зимой «Краснодар» готов расстаться с тремя лидерами
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    Зимой «Краснодар» готов расстаться с тремя лидерами

    18:23  28 Ноября 2017
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    Зимой «Краснодар» готов расстаться с тремя лидерами
    Краснодар, 28 ноября. Как стало известно Федеральному агентству новостей, в зимнее трансферное окно ФК «Краснодар» может расстаться с тремя игроками основного состава.

    Источник ФАН сообщил, что речь идет о вратаре Станиславе Крицюке, полузащитнике Викторе Классоне и форварде Федоре Смолове. Отмечается, что за голкипера с российским паспортом «быки» хотят выручить не менее 6 млн евро, за 25-летнего шведа придется заплатить более 5 млн евро, а лучший бомбардир российского чемпионата покинет клуб, если «Краснодар» получит единоразовым платежом свыше 15 млн. 

    Сообщается, что на Крицюка есть спрос заграницей, Классоном интересуется ряд немецких и английских клубов, однако приоритет игрока — серия А. На Смолова претендуют «Зенит» и «Спартак». Оба клуба готовы заплатить 15 млн евро.

    Зимой «Краснодар» готов расстаться с тремя лидерами

    Автор: Константин Тихов
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    #фк краснодар
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