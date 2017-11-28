Зимой «Краснодар» готов расстаться с тремя лидерами



Краснодар, 28 ноября. Как стало известно Федеральному агентству новостей, в зимнее трансферное окно ФК «Краснодар» может расстаться с тремя игроками основного состава.

Источник ФАН сообщил, что речь идет о вратаре Станиславе Крицюке, полузащитнике Викторе Классоне и форварде Федоре Смолове. Отмечается, что за голкипера с российским паспортом «быки» хотят выручить не менее 6 млн евро, за 25-летнего шведа придется заплатить более 5 млн евро, а лучший бомбардир российского чемпионата покинет клуб, если «Краснодар» получит единоразовым платежом свыше 15 млн.

Сообщается, что на Крицюка есть спрос заграницей, Классоном интересуется ряд немецких и английских клубов, однако приоритет игрока — серия А. На Смолова претендуют «Зенит» и «Спартак». Оба клуба готовы заплатить 15 млн евро.