Путин оценил стихотворение о нелегком труде президента России

Москва, 28 ноября. Многодетный житель Сахалина Вячеслав Потехин прочитал на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным свое стихотворение, посвященное главе государства.

В произведении под названием «Я вам, господин президент, не завидую», мужчина указал на то, что в силу своей должности российский лидер не принадлежит «самому себе».

Непосредственно Путин положительно оценил стихотворение. Он также подчеркнул тот факт, что дети Потехина занимаются творческими видами деятельности.

«Продолжайте писать стихи… Нет ничего более интересного, чем занятие творчеством с любовью», — отметил президент на встрече с победителями конкурса «Семья года».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин потребовал урегулировать проблему с очередями в ясли для детей от двух месяцев до трех лет.

Владимир Путин. Биография