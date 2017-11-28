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Сирия: коалиция США прокомментировала заявление РФ об изоляции беженцев в лагере «Эр-Рукбан»
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    Сирия: коалиция США прокомментировала заявление РФ об изоляции беженцев в лагере «Эр-Рукбан»

    18:13  28 Ноября 2017
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    Сирия: коалиция США прокомментировала заявление РФ об изоляции беженцев в лагере «Эр-Рукбан»

    Вашингтон, 28 ноября. В США назвали «абсурдными» заявления России о том, что американская группировка в Сирии создала вокруг своей базы в Ат-Танфе лагерь беженцев, где в изоляции и без гуманитарной помощи находятся около 50 тысяч человек. Об этом заявил представитель штаба операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость»), которая проводится в Ираке и Сирии коалицией стран во главе с США.

    «Что касается абсурдных утверждений о том, что коалиция препятствует доставке помощи беженцам в Сирии, это не соответствует действительности», — цитирует представителя штаба ТАСС.

    Он также добавил, что коалиция неоднократно сообщала российской стороне о готовности способствовать доставке гуманитарной помощи, однако власти Сирии постоянно отвергали эти попытки.

    Стоит отметить, что на прошлой неделе представители сирийской оппозиции сообщили о том, что США не передали в ООН согласие на отправку гуманитарного груза в лагерь беженцев «Эр-Рукбан», который расположен на границе Сирии и Иордании, в результате чего мирные жители не получили гуманитарную помощь.

    В свою очередь в Минобороны РФ сообщили, что боевики и силы коалиции во главе с США используют мирных жителей Сирии в «Эр-Рукбан» в качестве «живого щита», при этом отказывают людям в получении гуманитарной помощи.

    Автор: Алексей Громов
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    #беженцы #россия #сша #сирия #гумпомощь #коалиция #эр-рукбан #ат-танфа
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