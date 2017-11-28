Главные новости 28 ноября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей вторника, 28 ноября.

Электрические зубные щетки сумели превзойти по популярности даже гаджеты. AliExpress назвал самый популярный товар «черной пятницы» в России.

Над акваторией Черного моря российский истребитель Су-30 совершил перехват патрульного противолодочного самолета Соединенных Штатов P-8 Poseidon. Об этом сообщила официальный представитель Пентагона Мишель Балданза. В Госдуме отреагировали на вторжение самолета США в Черное море.

Новый пропагандистский проект Киева вызвал откровенную злобу у украинцев, которые считают его откровенным «распилом» бюджетных денег. Украинцы предложили поставить в Киеве виселицу вместо флагштока за 47,5 млн гривен.

Если российскую делегацию вернут в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), то тем самым Европа покажет свою деградацию. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко. В Раде заявили о «деградации Европы» после заявлений о необходимости вернуть РФ в ПАСЕ.

Генеральный директор и представитель правления фонда ВЦИОМ Константин Абрамов рассказал о рейтингах доверия и одобрения россиян. Глава ВЦИОМ рассказал, кому доверяют и кого одобряют россияне.

Российская телеведущая Ольга Скобелева обнаружила, что в западных онлайн-магазинах сало стоит дороже, чем в украинских аэропортах. Российская телеведущая нашла самые невысокие цены на украинский «символ нации».

Сирия, 28 ноября. САА ликвидировала полевого командира «Хайят Тахрир аш-Шам»; террористы ИГ1* удерживают Аль-Ашару в Дейр-эз-Зоре; САА успешно продвигается в Джобаре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq). Сирия новости 28 ноября 07.00: САА ликвидировала полевого командира «Хайят Тахрир аш-Шам»; террористы ИГ* удерживают Аль-Ашару в Дейр-эз-Зоре.

Президент России Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты за первого ребенка с января 2018 года. Путин предложил ввести ежемесячные выплаты за рождение первенца.

Новый кроссовер Traverse компании Chevrolet выйдет на российский рынок в 2018 году. Chevrolet Traverse выйдет на российский рынок в 2018 году.

Вступивший в ряды армии Донецкой народной республики доброволец из Техаса Рассел Бентли посетил Крым и рассказал о ситуации в Донбассе. Вставший на защиту ДНР доброволец из Техаса рассказал о ситуации в Донбассе.

1 Организация запрещена на территории РФ.