Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Посол США призвала Киев возобновить социальные выплаты в ДНР и ЛНР
Общество
Главные новости 28 ноября
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Главные новости 28 ноября

    19:00  28 Ноября 2017
    44

    Главные новости 28 ноября

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей вторника, 28 ноября.

    Электрические зубные щетки сумели превзойти по популярности даже гаджеты. AliExpress назвал самый популярный товар «черной пятницы» в России.

    Над акваторией Черного моря российский истребитель Су-30 совершил перехват патрульного противолодочного самолета Соединенных Штатов P-8 Poseidon. Об этом сообщила официальный представитель Пентагона Мишель Балданза. В Госдуме отреагировали на вторжение самолета США в Черное море.

    Новый пропагандистский проект Киева вызвал откровенную злобу у украинцев, которые считают его откровенным «распилом» бюджетных денег. Украинцы предложили поставить в Киеве виселицу вместо флагштока за 47,5 млн гривен.

    Если российскую делегацию вернут в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), то тем самым Европа покажет свою деградацию. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко.  В Раде заявили о «деградации Европы» после заявлений о необходимости вернуть РФ в ПАСЕ.

    Генеральный директор и представитель правления фонда ВЦИОМ Константин Абрамов рассказал о рейтингах доверия и одобрения россиян. Глава ВЦИОМ рассказал, кому доверяют и кого одобряют россияне.

    Российская телеведущая Ольга Скобелева обнаружила, что в западных онлайн-магазинах сало стоит дороже, чем в украинских аэропортах. Российская телеведущая нашла самые невысокие цены на украинский «символ нации».

    Сирия, 28 ноября. САА ликвидировала полевого командира «Хайят Тахрир аш-Шам»; террористы ИГ1* удерживают Аль-Ашару в Дейр-эз-Зоре; САА успешно продвигается в Джобаре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq). Сирия новости 28 ноября 07.00: САА ликвидировала полевого командира «Хайят Тахрир аш-Шам»; террористы ИГ* удерживают Аль-Ашару в Дейр-эз-Зоре.

    Президент России Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты за первого ребенка с января 2018 года. Путин предложил ввести ежемесячные выплаты за рождение первенца.

    Новый кроссовер Traverse компании Chevrolet выйдет на российский рынок в 2018 году. Chevrolet Traverse выйдет на российский рынок в 2018 году.

    Вступивший в ряды армии Донецкой народной республики доброволец из Техаса Рассел Бентли посетил Крым и рассказал о ситуации в Донбассе. Вставший на защиту ДНР доброволец из Техаса рассказал о ситуации в Донбассе.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть