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Украина
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Политика
Матвиенко улыбкой ответила на вопрос об участии в президентских выборах
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    Матвиенко улыбкой ответила на вопрос об участии в президентских выборах

    18:06  28 Ноября 2017
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    Матвиенко улыбкой ответила на вопрос об участии в президентских выборах

    Москва, 28 ноября. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко с улыбкой ответила на вопрос о своем участии в президентских выборах в 2018 году.

    «Не провоцируйте меня, в этот раз не получится», — заявила председатель Совфеда, улыбаясь.

    В октябре Матвиенко, комментируя возможное назначение на пост премьера, заявила, что для этого нет оснований.

    Напомним, ранее источник, близкий к Кремлю, сообщал, что Матвиенко якобы стать спарринг-партнером Владимира Путина на выборах, а в случае его победы занять пост премьер-министра РФ, пишет Ura.ru. При этом сам Путин еще не выдвигал свою кандидатуру для участия в президентских выборах, которые состоятся в марте 2018 года.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #путин #матвиенко #выборы-2018
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