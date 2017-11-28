Матвиенко улыбкой ответила на вопрос об участии в президентских выборах

Москва, 28 ноября. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко с улыбкой ответила на вопрос о своем участии в президентских выборах в 2018 году.

«Не провоцируйте меня, в этот раз не получится», — заявила председатель Совфеда, улыбаясь.

В октябре Матвиенко, комментируя возможное назначение на пост премьера, заявила, что для этого нет оснований.

Напомним, ранее источник, близкий к Кремлю, сообщал, что Матвиенко якобы стать спарринг-партнером Владимира Путина на выборах, а в случае его победы занять пост премьер-министра РФ, пишет Ura.ru. При этом сам Путин еще не выдвигал свою кандидатуру для участия в президентских выборах, которые состоятся в марте 2018 года.