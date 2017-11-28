Стали известны новые подробности массовых арестов «Джебхат ан-Нусры» в Идлибе

Идлиб, 28 ноября. Эксперты считают, что главарь «Джебхат ан-Нусры» намерен «обелить» группировку и присоединиться к «умеренным» боевикам ССА.

В провинции Идлиб прошла волна массовых арестов сторонников запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида»1, совершенных боевиками «Джебхат ан-Нусры». Лидер группировки Абу Мухаммад аль-Джулани обвинил ряд высокопоставленных боевиков в коррупции, разжигании смуты в провинции Идлиб и в самой террористической группировке «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России). Гонениям подверглись и исламисты из ныне расформированной «Джунд аль-Аксы», большая часть которой ранее присягнула на верность «Исламскому государству1» (запрещенная в России террористическая организация) и присоединилась к «Халифату» в Ракке.

Боевики «Ан-Нусры» врывались в дома неугодных лидеру аль-Джулани исламистов и увозили их в неизвестном направлении. По некоторым данным сейчас они содержаться в центральной тюрьме Идлиба. В этом им, кстати, повезло, при предыдущих внутренних чистках сторонники аль-Джулани просто расстреливали неугодных на месте, сваливая все на «неизвестных боевиков».

Эксперты считают, что лидер «Джебхат ан-Нусры» решил зачистить группировку от наиболее радикальных элементов на фоне последний событий в Сирии в целом и в провинции Идлиб в частности. Учитывая усиление контингента войск Турции в Идлибе позиции «Ан-Нусры» становятся все более шаткими. Джулани полагает возможным присоединиться к протурецким подразделениям оппозиционной «Свободной сирийской армии», которые на западе считаются «умеренными». После получения этого статуса «Джебхат ан-Нусра», которая уже меняла название для того, чтобы избавиться, пусть и временно, от террористической окраски, будет выполнять волю Анкары в провинции Идлиб.

1 Организация запрещена на территории РФ.