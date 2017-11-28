Донбасс сегодня: ДНР и ЛНР под огнем минометов, ВСУ «зачищают» грузинских наемников

Донбасс, 28 ноября. Провокации ВСУ продолжаются по всей линии соприкосновения, несмотря на незначительное снижение интенсивности огня. Украинские силовики выселяют мирных жителей из домов. «Братский» огонь горных пехотинцев ВСУ отправил в больницу шестерых грузинских наемников. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки 18 населенных пунктов ДНР и ЛНР подверглись обстрелам со стороны киевских силовиков. По территории республик было выпущено более 450 мин и гранат различного типа. Огонь по городам и селам Донбасса велся из минометов калибром 120 и 82 мм, запрещенных минскими соглашениями.

В ходе обстрелов населенных пунктов Донбасса украинские силовики активно использовали штатные вооружения боевых машин пехоты, а также гранатометы различного типа и крупнокалиберное стрелковое оружие. Всего бойцы ВСУ и национальной гвардии Украины 31 раз нарушили режим тишины.

ВСУ терроризируют мирных жителей

К военным ДНР обратились жители контролируемого ВСУ поселка Верхнеторецое, проживающие на улице Мира. Люди жалуются на украинских военнослужащих, которые выселяют их из домов под предлогом расквартирования личного состава на зимний период. В указанном населенном пункте дислоцируется второй батальон 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Батальон находится в оперативном подчинении 25-й овдбр (25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады) ВСУ.

В связи с этим военный спикер ДНР полковник Эдуард Басурин напомнил:

«Это те «десантно-штурмовые войска» ВСУ, о которых [президент Украины Петр] Порошенко высказался как о «самых боеспособных и высокоморальных подразделениях, несущих мир и защищающих жителей Украины от любого врага»».

Басурин добавил, что враг для украинских десантников один — это народ Украины.

«Защитники» Донбасса продают наркотики

Трое солдат ВСУ задержаны за распространение наркотиков, об этом рассказал официальный представитель народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

По словам Марочко, установлено задержание троих военнослужащих из состава 15-го батальона 58-й бригады ВСУ. Бойцов уличили в распространении наркотических веществ в районе населенного пункта Крымское, контролируемого киевскими властями. В настоящее время «дельцы» находятся под арестом.

ВСУ «зачищают» грузинских наемников

Украинские СМИ со ссылкой на штаб так называемой АТО и украинскую сторону в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации) массово сообщают об «обстреле боевиками ДНР» населенных пунктов Гладосово и Травневое, занятых украинскими военными.

При этом, аргументируя обвинения в адрес военных ДНР, штаб АТО избрал тему якобы «противодействия» допуску наблюдателей ОБСЕ, которые хотели ознакомится с гуманитарной обстановкой в «освобожденных» селах.

В оперативном командовании ДНР предоставили исчерпывающую информацию о событиях в указанном районе. Так, по информации военной разведки ДНР, подтвержденной их луганскими коллегами, обстрел близ села Травневое вела бригадная артиллерийская группа 128-й огпбр (отдельной механизированной бригады) ВСУ. Украинские артиллеристы накрыли огнем своих — позиции 25-го отдельного мотопехотного батальона «Легион» 54-й бригады ВСУ. В результате «дружественного» обстрела шесть грузинских наемников получили ранения. По информации разведчиков ДНР, команду на обстрел отдал командир 128-й огпбр подполковник Сергей Собко.

В оперативном командовании Донецкой народной республики озвучили также и реальную цель обстрела. Так, согласно подтвержденным данным, «128-я огпбр должна была расправиться с «пятой грузинской колонной» на Украине, которая в настоящий момент представляет угрозу для Порошенко».

Отмечается, что факт «братского огня» подтверждают сами грузинские наемники, получившие ранения, а также военнослужащие 54-й бригады ВСУ.

Сегодня донецкое оборонное ведомство озвучило информацию источников, которые сообщили, что украинским СМИ, присутствующим в указанном районе, из штаба силовой операции дана команда переложить ответственность за обстрел «Легиона» с подразделений ВСУ на вооруженные силы ДНР. Что, собственно, и произошло, только уже в новой интерпретации. Ведь факт «братского огня» был зафиксирован вчера вечером, а украинские СМИ и штаб АТО говорят об «утренних провокациях», пытаясь «подогнать» события под нужное время.