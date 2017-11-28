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Скелет мужчины обнаружили в подмосковном колодце
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    Скелет мужчины обнаружили в подмосковном колодце

    18:05  28 Ноября 2017
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    Скелет мужчины обнаружили в подмосковном колодце

    Москва, 28 ноября. Обстоятельства гибели неизвестного мужчины, чьи скелетированные останки обнаружили в заброшенном колодце в Московской области, выясняют сотрудники правоохранительных органов.

    Жуткую находку сделали в селе Братовщина Пушкинского района, уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    В пресс-службе регионального ГСУ СК России сообщили, что по данному факту ведется проверка, пока личность погибшего не установлена. По предварительным данным, мужчина умер полгода назад. Точную причину установят эксперты.

    Ранее портал «Ура.ру» сообщал об обнаружении человеческих костей на одном из пляжей в Пермском крае. Местные жители полагают, что останки появились с размытого водой погоста.
     

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #подмосковье #скелет #колодец
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