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Общество
Уфологи обнаружили в Солнечной системе гигантский НЛО
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    Уфологи обнаружили в Солнечной системе гигантский НЛО

    18:08  28 Ноября 2017
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    Уфологи обнаружили в Солнечной системе гигантский НЛО

    Нью-Йорк, 28 ноября. На YouTube-канале Paranormal Crucible появился интригующий видеоролик, на котором запечатлен удивительный феномен.

    По словам уфологов, космический аппарат Solar and Heliospheric Observatory, который занимается изучением солнечной активности, смог зафиксировать нечто по-настоящему странное — исполинского размера объект, напоминающий корабль инопланетян.

    «Может быть это даже искусственная планета, на которой пришельцы путешествуют между мирами. В целом же, мы, вероятно, даже не можем представить себе, что же это на самом деле»,— рассказали уфологи.

    Огромный НЛО был обнаружен специалистом, изучающим материалы, присланные на землю обсерваторией SOHO.

    На поверхности объекта был замечен шестигранник, который явно появился там неслучайно. Возможно, он является инопланетной капсулой для путешествий, считают авторы исследования.

    Автор: Дима Оленин
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    #космос #уфологи #нло
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