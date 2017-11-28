Уфологи обнаружили в Солнечной системе гигантский НЛО

Нью-Йорк, 28 ноября. На YouTube-канале Paranormal Crucible появился интригующий видеоролик, на котором запечатлен удивительный феномен.

По словам уфологов, космический аппарат Solar and Heliospheric Observatory, который занимается изучением солнечной активности, смог зафиксировать нечто по-настоящему странное — исполинского размера объект, напоминающий корабль инопланетян.

«Может быть это даже искусственная планета, на которой пришельцы путешествуют между мирами. В целом же, мы, вероятно, даже не можем представить себе, что же это на самом деле»,— рассказали уфологи.