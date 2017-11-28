Судан заявил о готовности разместить военную базу РФ в Красном море

Хартум, 28 ноября. Судан готов разместить военную базу РФ на берегу Красного моря, поскольку это поможет в борьбе с контрабандой и работорговлей, заявил руководитель комитета обороны и безопасности парламента африканской страны Аль-Хади Хамид.

Суданский парламентарий Аль-Хади Хамид считает, что создание военной базы РФ в Судане было бы разумным решением. Он подчеркнул перспективность подобного варианта сотрудничества двух стран. Хамид напомнил, что Судану необходимо бороться с контрабандой и работорговлей.

«Суда входят в наши территориальные воды, незаконно добывают рыбу, рыбацкие лодки также нарушают границы», — отметил он.

По его словам, сотрудничество Москвы и Хартума по военной линии «требует нынешнее время». Напомним, что 23 ноября президент России Владимир Путин встретился с суданским коллегой Омаром аль-Баширом, который нанес первый визит в Россию.

Лидеры обсудили возможность размещения военном базы в Красном море, во встрече также участвовал глава Минобороны Сергей Шойгу.