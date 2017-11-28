«Яндекс» испытал свой беспилотный автомобиль в зимних условиях
Москва, 28 ноября. «Яндекс» опубликовал видео испытаний беспилотного автомобиля собственной разработки. Автомобиль под управлением автопилота успешно проехал по заснеженной дороге.
Разработчики автопилота проверили его работу при езде по гололеду, а также его реакцию и действия при внезапном появлении пешеходов на дороге. Кроме того, специалисты проверили систему распознавания дорожной обстановки, которая должна различать знаки в тумане и во время метели, а также ориентироваться на дороге при отсутствии видимой разметки, скрытой под слоем снега.
Беспилотный автомобиль «Яндекс» создан на базе Toyota Prius. В его разработке принимают участие сотрудники института НАМИ и специалисты компании «Яндекс».