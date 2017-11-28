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Путин поздравил победителей конкурса «Семья года»
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    Путин поздравил победителей конкурса «Семья года»

    17:40  28 Ноября 2017
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    Путин поздравил победителей конкурса «Семья года»

    Москва, 28 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился во вторник с победителями всероссийского конкурса «Семья года».

    В пяти номинациях победу одержали 85 семей. Всего же организаторам поступило более 320 заявок.

    «Я поздравляю вас, хотел бы сказать приятные, всем ясные слова, что семья – это самая основа всего нашего общества, всего государства… Мы все любим детей, понимаем, что это наше будущее, но не все можем правильно выстроить работу, не все правильно можем организовать эту работу», — подчеркнул глава государства.

    По словам российского лидера, трудно переоценить талант людей, которым удается преодолевать все трудности.

    Напомним, ранее президент России Владимир Владимирович Путин рассказал о том, что демографическая ситуация на территории страны ухудшается по объективным причинам.

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #семья года
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