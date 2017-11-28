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Патрушев обсудил с советником премьера Ирака борьбу с террористами в Сирии
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    Патрушев обсудил с советником премьера Ирака борьбу с террористами в Сирии

    17:37  28 Ноября 2017
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    Патрушев обсудил с советником премьера Ирака борьбу с террористами в Сирии

    Москва, 28 ноября. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и советник главы правительства Ирака по нацбезопасности Фалех Аль-Файяд обсудили борьбу с террористическими группировками в Сирии и Ираке, говорится в сообщении пресс-службы Совета. 

    Николай Патрушев встретился в Москве с иракским коллегой Фалехом Аль-Файядом, на консультациях рассматривалась тема борьбы с терроризмом в САР и Ираке, других странах ближневосточного региона. Стороны подтвердили необходимость координации по контртеррористической линии.

    «Обсуждена тематика российско-иракского военного и военно-технического сотрудничества, контактов по линии спецслужб и правоохранительных органов», — отмечается в сообщении пресс-службы Совбеза РФ. 

    Во встрече также приняли участие представители оборонного, дипломатического ведомств, силовых структур, предприятий ОПК. 

     

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #сирия #ирак
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