Патрушев обсудил с советником премьера Ирака борьбу с террористами в Сирии

Москва, 28 ноября. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и советник главы правительства Ирака по нацбезопасности Фалех Аль-Файяд обсудили борьбу с террористическими группировками в Сирии и Ираке, говорится в сообщении пресс-службы Совета.

Николай Патрушев встретился в Москве с иракским коллегой Фалехом Аль-Файядом, на консультациях рассматривалась тема борьбы с терроризмом в САР и Ираке, других странах ближневосточного региона. Стороны подтвердили необходимость координации по контртеррористической линии.

«Обсуждена тематика российско-иракского военного и военно-технического сотрудничества, контактов по линии спецслужб и правоохранительных органов», — отмечается в сообщении пресс-службы Совбеза РФ.

Во встрече также приняли участие представители оборонного, дипломатического ведомств, силовых структур, предприятий ОПК.