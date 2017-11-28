Десятки беженцев вернулись в свои дома в провинции Алеппо

Алеппо, 28 ноября. Власти Сирии урегулировали статус около 70 беженцев, которые смогли вернуться в свои дома в провинции Алеппо.

Представитель правительственной комиссии Эмад ад-дин-Гадбан сообщил журналистам, что власти страны приветствуют всех, кто хочет урегулировать свой статус и вернуться к мирной жизни, а также посодействовать в восстановлении разрушений, причиненных во время войны с боевиками террористических группировок.

Корреспондент Федерального агентства новостей Мохамад Жарбуа сообщает из Алеппо, что сегодня в свои дома смогли вернуться порядка 70 беженцев. Ранее сообщалось, что участники вооруженных формирований получили от властей Дамаска возможность вернуться к мирной жизни или продолжить службу в рядах Сирийской арабской армии и сражаться против группировок террористов.