Националисты устроили погром на съемках военного сериала в Харькове

Харьков, 28 ноября. В Харькове активисты «Национального корпуса» разгромили декорации к сериалу о советских сыщиках и устроили драку с полицией.

Инцидент произошел на территории Харьковского политехнического университета, где проходят съемки второго сезона украинского военного детектива «По законам военного времени», сообщает официальный сайт города Харькова. Картина посвящена работе следователей советской военной прокуратуры.

Съемки сериала, посвященного военному времени, вызвали у представителей украинской ультраправой националистической организации бурные протесты. В «Национальном корпусе» посчитали, что фильм прославляет службу сотрудников НКВД, которые, по версии националистов, занимались истреблением населения Украины. Кроме того, в сериале снимается российский актер Александр Панкратов-Черный, внесенный в базу «Миротворец».

Активисты "Национального корпуса" разгромили декорации к военному сериалу, который снимают в Харькове https://t.co/mLrACsMEMW pic.twitter.com/9k9vyipp8i — Харьков 057.ua (@kharkov057ua) November 28, 2017

Десятки активистов «Национального корпуса», появившись на съемочной площадке, начали развешивать на территории университета фотографии с изображением расстрелянных работниками НКВД украинцев. Полиция попыталась помешать активистам, в следствие чего завязалась небольшая потасовка.

Кроме того, националисты уничтожили часть реквизита и декораций сериала.

Отметим, что представители компании Star Media, которая снимает «По законам военного времени», не сделали никаких заявлений после инцидента.

Напомним, ранее портал «Ura.ru» сообщал об атаке украинских радикалов на памятник Ленину в Кривом Роге. Участники митинга в память жертв голодомора разбили голову монумента кувалдами.