Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Посол США призвала Киев возобновить социальные выплаты в ДНР и ЛНР
Украина
Националисты устроили погром на съемках военного сериала в Харькове
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Националисты устроили погром на съемках военного сериала в Харькове

    18:05  28 Ноября 2017
    783

    Националисты устроили погром на съемках военного сериала в Харькове

    Харьков, 28 ноября. В Харькове активисты «Национального корпуса» разгромили декорации к сериалу о советских сыщиках и устроили драку с полицией.

    Инцидент произошел на территории Харьковского политехнического университета, где проходят съемки второго сезона украинского военного детектива «По законам военного времени», сообщает официальный сайт города Харькова. Картина посвящена работе следователей советской военной прокуратуры. 

    Съемки сериала, посвященного военному времени, вызвали у представителей украинской ультраправой националистической организации бурные протесты. В «Национальном корпусе» посчитали, что фильм прославляет службу сотрудников НКВД, которые, по версии националистов, занимались истреблением населения Украины. Кроме того, в сериале снимается российский актер Александр Панкратов-Черный, внесенный в базу «Миротворец». 

    Десятки активистов «Национального корпуса», появившись на съемочной площадке, начали развешивать на территории университета фотографии с изображением расстрелянных работниками НКВД украинцев. Полиция попыталась помешать активистам, в следствие чего завязалась небольшая потасовка.

    Националисты устроили погром на съемках военного сериала в Харькове

    Кроме того, националисты уничтожили часть реквизита и декораций сериала. 

    Националисты устроили погром на съемках военного сериала в Харькове

    Отметим, что представители компании Star Media, которая снимает «По законам военного времени», не сделали никаких заявлений после инцидента.  

    Напомним, ранее портал «Ura.ru» сообщал об атаке украинских радикалов на памятник Ленину в Кривом Роге. Участники митинга в память жертв голодомора разбили голову монумента кувалдами.

     

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #националисты #харьков #сериал #нквд
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть