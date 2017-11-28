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Певица Лобода стала жертвой мошенников в Кузбассе
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    Певица Лобода стала жертвой мошенников в Кузбассе

    17:51  28 Ноября 2017
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    Певица Лобода стала жертвой мошенников в Кузбассе

    Кемерово, 28 ноября. Команда певицы Светланы Лободы рассказала, что неизвестные продавали билеты на ее концерты в Кемерове и Новокузнецке.

    В пресс-службе артистки сообщили, что не имеют отношения к несанкционированной продаже билетов на дополнительные концерты, которая велась в некоторых городах Кузбасса.

    «На сегодняшний день мы полностью прекратили сотрудничество с этими людьми и еще раз настоятельно просим зрителей не покупать билеты, если дата нашего шоу в вашем городе не заявлена на официальном сайте», — сообщает команда LOBODA.

    В пресс-службе певицы подчеркнули, что не несут ответственности за несостоявшееся шоу и не гарантируют возврат денег. Организаторы тура Лободы заверили, что делают все от них зависящее для разрешения ситуации и пытаются найти время для концертов в городах Кузбасса, сообщает «Газета Кемерова».

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #мошенники #кузбасс #лобода
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