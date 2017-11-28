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Сирия как предмет договоренностей между SDF и ИГ*: кто подставил сирийских курдов
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    Сирия как предмет договоренностей между SDF и ИГ*: кто подставил сирийских курдов

    17:52  28 Ноября 2017
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    Сирия как предмет договоренностей между SDF и ИГ*: подставили ли сирийских курдов?

    Минувшей ночью в социальных сетях разлетелась фотография якобы документа о соглашении между  курдскими вооруженными формированиями и боевиками «Исламского государства» (ИГ1; ИГИЛ1; террористическая организация, запрещенная в РФ). Реальны ли эти договоренности — разбиралось Федеральное агентство новостей.

    В тексте между сторонами были обговорены военные, политические и экономические аспекты сделки. Соглашением устанавливается прекращение огня с 28 ноября по 28 декабря и исключается проведение любых военных действий, включая авиаудары и атаки с беспилотных летательных аппаратов. Причем соглашение распространяется только непосредственно на ИГ и не действует в отношении других вооруженных группировок.

    Документ предполагает и определенного рода сотрудничество. Курды и террористы обязуются обмениваться своими координатами для предотвращения недопониманий, а также информацией о любых военных конвоях, их передвижениях и целях. Кроме этого, «Исламское государство» договорилось с курдами о том, что пленные боевики не будут передаваться третьей стороне, а все переговоры об их судьбе будут вестись исключительно с ИГ.

    В документе отражен и вопрос нефтяных полей, занимаемых террористами. По соглашению они сохранятся за «Исламским государством»1.

    Однако вскоре после публикации фото соглашения в Сети «Демократические силы Сирии» (SDF) поспешили выступить с опровержением:

    ««Демократические силы Сирии» продолжают бороться с терроризмом со всей силой и уверенностью о его прекращении в Сирии», —  заявил Мустафа Бали, директор Медиа-центра

    Курды объяснили появление подобных фотоподтверждений желанием некоторых вооруженных группировок нанести вред репутации SDF, якобы исказить победы курдских вооруженных формирований, а также поднять моральный дух террористов.

    Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) отметил, что сложный сирийский конфликт на сегодняшний день привел к заключению целого ряда секретных соглашений между разными его участниками. Эксперт подчеркнул, что наличие соглашений с террористами является чрезвычайно серьезным репутационным ударом по курдам.

    «Любое заключение соглашений с запрещенным в России «Исламским государством», безусловно, рассматривается мировым сообществом как неприемлемый шаг со стороны любого участника конфликта. Я думаю, что курдское политическое руководство прекрасно понимает, какими серьезными репутационными и политическими потерями может обернуться подобного рода соглашение».

    Сирия как предмет договоренностей между SDF и ИГ*: подставили ли сирийских курдов?

    Наш собеседник надеется, что все-таки эта информация является подделкой:

    «В противном случае возникает достаточно серьезная угроза дестабилизации ситуации в Сирии и угроза дальнейшей конфронтации между курдской общиной и другими участниками сирийского конфликта: и правительства Сирийской Арабской Республики, и странами-гарантами мирного процесса урегулирования: Россией, Турцией и Ираном. Даже сам факт возможности подписания такого соглашения однозначно выводит курдов из перечня возможных участников мирного урегулирования и построения будущего сирийского государства. Тем не менее, все-таки существует опасность подобного рода контактов между курдами и «Исламским государством», потому что в некоторого рода вопросах их интересы могут совпадать. Речь идет, прежде всего, о противостоянии сирийским правительственным войскам. Можно предположить, что какой-то переговорный процесс между курдами и ИГ все-таки может иметь место».

    По мнению эксперта, единственной правильной тактикой для курдской общины в данной ситуации будет ведение переговоров не с террористами, а с сирийским правительством и включение в процесс мирного урегулирования:

    «В настоящий момент этого нет, поскольку есть очень серьезные противоречия между курдами и сирийским правительством, но я уверен, что при достаточно серьезном желании обе стороны могут найти компромисс».

    Сирия как предмет договоренностей между SDF и ИГ*: подставили ли сирийских курдов?

    Если все-таки между курдами и ИГ не было договоренностей, и фотография — это подделка, эксперт назвал целый ряд интересантов, которым выгодно было бы ее распространять:

    «Причем, это может быть и само «Исламское государство», которое заинтересовано посеять рознь между участниками конфликта, это могут быть и структуры так называемой «умеренной» оппозиции, которые также имею вес в дестабилизации ситуации в регионе».

    По мнению эксперта это могут быть и США:

    «Для американцев характерно использование разного рода методов дезинформации. Мы видим это и в рамках сирийской войны. Интерес Соединенных Штатов очевиден. Чем более дестабилизирующей является ситуация, чем больше розни и конфликтов в Сирии, тем больше будет доводов у Соединенных Штатов заявить о том, что тот процесс мирного урегулирования, который выстраивает Россия потерпел крах».

    Сирия как предмет договоренностей между SDF и ИГ*: подставили ли сирийских курдов?

    По словам эксперта, для США нет союзников:

    «Ни в Сирии, ни где-либо еще на Ближнем Востоке. Есть интересы, а интересы Соединенных Штатов состоят в том, чтобы не допустить усиления позиций России на Ближнем Востоке. А для этого необходим управляемый хаос. Если Россия стремится к порядку и стабильности в регионе, то Соединенные Штаты преследуют прямо противоположные цели».

    Наш собеседник напомнил про историю, которая недавно произошла с иракскими курдами и объявлением независимости со стороны Иракского Курдистана:

    «Очевидно, курдским лидерам были даны некие гарантии того, что Соединенные Штаты их поддержат, но в самый последний момент Вашингтон занял совершенно иную позицию. Этот пример должен быть уроком для сирийских курдов, которым надо понять, что США являются ненадежным союзником».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Никита Расторгуев
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    #сша #сирия #иг #игил #курды #демократические силы сирии
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