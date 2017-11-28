Сирия как предмет договоренностей между SDF и ИГ*: кто подставил сирийских курдов

Минувшей ночью в социальных сетях разлетелась фотография якобы документа о соглашении между курдскими вооруженными формированиями и боевиками «Исламского государства» (ИГ1; ИГИЛ1; террористическая организация, запрещенная в РФ). Реальны ли эти договоренности — разбиралось Федеральное агентство новостей.

The deal stipulates a cessation of hostilities between the two, including 'security act's in Hasakah, but ISIS could still wage attacks against forces not party to the deal (i.e. the regime), per the circulated document. #usual_caveats pic.twitter.com/JDRfSYNNvM — Hassan Hassan حَسَنْ (@hxhassan) November 27, 2017

В тексте между сторонами были обговорены военные, политические и экономические аспекты сделки. Соглашением устанавливается прекращение огня с 28 ноября по 28 декабря и исключается проведение любых военных действий, включая авиаудары и атаки с беспилотных летательных аппаратов. Причем соглашение распространяется только непосредственно на ИГ и не действует в отношении других вооруженных группировок.

Документ предполагает и определенного рода сотрудничество. Курды и террористы обязуются обмениваться своими координатами для предотвращения недопониманий, а также информацией о любых военных конвоях, их передвижениях и целях. Кроме этого, «Исламское государство» договорилось с курдами о том, что пленные боевики не будут передаваться третьей стороне, а все переговоры об их судьбе будут вестись исключительно с ИГ.

В документе отражен и вопрос нефтяных полей, занимаемых террористами. По соглашению они сохранятся за «Исламским государством»1.

Однако вскоре после публикации фото соглашения в Сети «Демократические силы Сирии» (SDF) поспешили выступить с опровержением:

««Демократические силы Сирии» продолжают бороться с терроризмом со всей силой и уверенностью о его прекращении в Сирии», — заявил Мустафа Бали, директор Медиа-центра

Курды объяснили появление подобных фотоподтверждений желанием некоторых вооруженных группировок нанести вред репутации SDF, якобы исказить победы курдских вооруженных формирований, а также поднять моральный дух террористов.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) отметил, что сложный сирийский конфликт на сегодняшний день привел к заключению целого ряда секретных соглашений между разными его участниками. Эксперт подчеркнул, что наличие соглашений с террористами является чрезвычайно серьезным репутационным ударом по курдам.

«Любое заключение соглашений с запрещенным в России «Исламским государством», безусловно, рассматривается мировым сообществом как неприемлемый шаг со стороны любого участника конфликта. Я думаю, что курдское политическое руководство прекрасно понимает, какими серьезными репутационными и политическими потерями может обернуться подобного рода соглашение».

Наш собеседник надеется, что все-таки эта информация является подделкой:

«В противном случае возникает достаточно серьезная угроза дестабилизации ситуации в Сирии и угроза дальнейшей конфронтации между курдской общиной и другими участниками сирийского конфликта: и правительства Сирийской Арабской Республики, и странами-гарантами мирного процесса урегулирования: Россией, Турцией и Ираном. Даже сам факт возможности подписания такого соглашения однозначно выводит курдов из перечня возможных участников мирного урегулирования и построения будущего сирийского государства. Тем не менее, все-таки существует опасность подобного рода контактов между курдами и «Исламским государством», потому что в некоторого рода вопросах их интересы могут совпадать. Речь идет, прежде всего, о противостоянии сирийским правительственным войскам. Можно предположить, что какой-то переговорный процесс между курдами и ИГ все-таки может иметь место».

По мнению эксперта, единственной правильной тактикой для курдской общины в данной ситуации будет ведение переговоров не с террористами, а с сирийским правительством и включение в процесс мирного урегулирования:

«В настоящий момент этого нет, поскольку есть очень серьезные противоречия между курдами и сирийским правительством, но я уверен, что при достаточно серьезном желании обе стороны могут найти компромисс».

Если все-таки между курдами и ИГ не было договоренностей, и фотография — это подделка, эксперт назвал целый ряд интересантов, которым выгодно было бы ее распространять:

«Причем, это может быть и само «Исламское государство», которое заинтересовано посеять рознь между участниками конфликта, это могут быть и структуры так называемой «умеренной» оппозиции, которые также имею вес в дестабилизации ситуации в регионе».

По мнению эксперта это могут быть и США:

«Для американцев характерно использование разного рода методов дезинформации. Мы видим это и в рамках сирийской войны. Интерес Соединенных Штатов очевиден. Чем более дестабилизирующей является ситуация, чем больше розни и конфликтов в Сирии, тем больше будет доводов у Соединенных Штатов заявить о том, что тот процесс мирного урегулирования, который выстраивает Россия потерпел крах».

По словам эксперта, для США нет союзников:

«Ни в Сирии, ни где-либо еще на Ближнем Востоке. Есть интересы, а интересы Соединенных Штатов состоят в том, чтобы не допустить усиления позиций России на Ближнем Востоке. А для этого необходим управляемый хаос. Если Россия стремится к порядку и стабильности в регионе, то Соединенные Штаты преследуют прямо противоположные цели».

Наш собеседник напомнил про историю, которая недавно произошла с иракскими курдами и объявлением независимости со стороны Иракского Курдистана:

«Очевидно, курдским лидерам были даны некие гарантии того, что Соединенные Штаты их поддержат, но в самый последний момент Вашингтон занял совершенно иную позицию. Этот пример должен быть уроком для сирийских курдов, которым надо понять, что США являются ненадежным союзником».

1 Организация запрещена на территории РФ.