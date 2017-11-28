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Сирия: объединенная оппозиция заявила о готовности к переговорам в Женеве
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    Сирия: объединенная оппозиция заявила о готовности к переговорам в Женеве

    17:12  28 Ноября 2017  /обновлено: 17:40  28 Ноября 2017
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    Сирия: Объединенная оппозиция заявила о готовности к переговорам в Женеве

    Дамаск, 28 ноября. Объединенная оппозиция Сирии подтвердила готовность к прямым переговорам в Женеве по политическому урегулированию в стране. Об этом сообщил советник Высшего комитета по переговорам Ахья аль-Ариди. 

    «Теперь нельзя считать оппозицию разъединенной. Мы едины и готовы к прямым переговорам с другой стороной», — цитирует ТАСС распространенное во вторник официальное заявление аль-Ариди.

    Как сообщалось ранее, переговоры в Женеве стартовали сегодня, 28 ноября. Спецпосланник генсекретаря ООН Стаффан де Мистура уже провел встречу с оппозицией. Делегация правительства Сирии прибудет в Женеву 29 ноября.

    Отметим, что представители оппозиции и официального Дамаска окажутся за одним столом впервые. Главные темы на повестке дня — проведение выборов, а также новая конституция САР.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #переговоры #женева
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