Сирия: объединенная оппозиция заявила о готовности к переговорам в Женеве

Дамаск, 28 ноября. Объединенная оппозиция Сирии подтвердила готовность к прямым переговорам в Женеве по политическому урегулированию в стране. Об этом сообщил советник Высшего комитета по переговорам Ахья аль-Ариди.

«Теперь нельзя считать оппозицию разъединенной. Мы едины и готовы к прямым переговорам с другой стороной», — цитирует ТАСС распространенное во вторник официальное заявление аль-Ариди.

Как сообщалось ранее, переговоры в Женеве стартовали сегодня, 28 ноября. Спецпосланник генсекретаря ООН Стаффан де Мистура уже провел встречу с оппозицией. Делегация правительства Сирии прибудет в Женеву 29 ноября.

Отметим, что представители оппозиции и официального Дамаска окажутся за одним столом впервые. Главные темы на повестке дня — проведение выборов, а также новая конституция САР.