Федеральное агентство новостей предлагает своим читателям ознакомиться с переводом статьи политолога Стивена Коэна Russia Is Not the ‘No. 1 Threat’ — or Even Among the Top 5 («Главная угроза для США — не Россия, она даже не входит в топ-5»), опубликованной на портале The Nation.

В 1990-е годы администрация Клинтона назвала постсоветскую Россию «стратегическим партнером и другом Америки». 20 лет спустя весь американский политический истеблишмент настаивает на том, что Россия при Владимире Путине является главной угрозой американской национальной безопасности. Но что действительно угрожает национальной безопасности США — это игнорирование реальных угроз и препятствование сотрудничеству с Россией.

Угрозы могут быть реальными и сфабрикованными заинтересованными лицами. Однако Россия сегодня даже не входит в первую пятерку угроз для США. Главными угрозами являются:

1. «Рашагейт». Неподкрепленные фактами и все более настойчивые утверждения о том, что президент Трамп каким-то образом был скомпрометирован Кремлем и, возможно, даже является его агентом, — вот угроза номер один для Америки. Такие обвинения только мешают Трампу эффективно выполнять свой долг перед страной. Совсем недавно, например, его переговоры с Путиным по вопросу разрешения американо-российского конфликта в Сирии и установлению сотрудничества, были названы «изменническими» в СМИ. В рамках скандала «Рашагейт» Россию также обвиняют в том, что она «вмешалась» в президентские выборы 2016 года, и этот акт приравнивают к «политическому Перл-Харбору». Что может быть более безрассудным, чем настаивать на том, что мы уже воюем с другой ядерной сверхдержавой? Новая холодная война чревата многими конфликтами от Балтийского региона и Украины до Сирии.

2. Демонизация Путина. Ни одного советского или постсоветского лидера не очерняли так, как Путина. Демонизация стала настолько маниакальной, что многие «влиятельные лица», похоже, думают, что он коммунист. Даже нынешний директор ЦРУ, Майк Помпео, видимо, в это верит или хочет, чтобы мы верили. Предупреждая о том, что «Россия по-прежнему представляет для нас угрозу», он продолжает: «Россия, Советский Союз... называйте, как хотите». Демонизация Путина — это только первый шаг. Ведь для любого скандала нужен злодей. Все это фактически делегитимизирует партнера, наиболее необходимого Вашингтону для национальной безопасности — того, который сидит в Кремле. И это плохая тактика, особенно в нынешний ядерный век.

3. ИГИЛ1 (запрещенная в России и других странах террористическая группировка) и другие международные террористические организации в погоне за радиоактивными материалами для взрывчатки. Эта реальная угроза была бы на первом месте, если бы американский политико-медийный истеблишмент не создал предыдущих. Теперь подумайте, какую ценность могло бы представлять партнерство Москвы в этом вопросе с учетом российского опыта, присутствия России на Востоке и Западе и ее исключительных разведывательных возможностей.

4. Рост числа государств, владеющих ядерным оружием. В 1949 году их было всего два. Сегодня их девять. И это в эру международной, межэтнической и религиозной ненависти, войн и фанатизма, который легко затмевает табу на применение такого рода оружия. Иран и Северная Корея не единственные государства, способные в конечном итоге приобрести ядерное оружие и средства для его использования. Помимо этого эксперты уже давно предупреждают, что состояние американской и российской боевой готовности говорит о том, что конфликт может начаться в любой момент. Лучший и скорейший шаг, который сегодня может предпринять президент Трамп — это переговоры с Путиным о прекращении этой опасной конфронтации. Путин уже показал готовность сделать это. Но не помешают ли президенту Трампу угрозы номер один и два?

5. Научно обоснованное изменение климата и глобальное неравенство доходов, которое порождает нищету, обиды, фанатизм и, следовательно, терроризм во всем мире. Согласно последним исследованиям, 1% самых богатых людей на Земле владеет более чем половиной мирового богатства, а 10% самых богатых владеет около 90%.

Ни Россия, ни Китай не вошли в этот список. Россия — потому что не представляет никакой угрозы для США в принципе (кроме возможного ядерного конфликта, который был бы просчетом для обеих сторон), если не считать тех угроз, которые Вашингтон и НАТО создали сами. Китай — потому что настал исторический момент его величия. Он может быть экономическим и региональным конкурентом Соединенных Штатов, но не угрозой, если, конечно, Вашингтон не начнет его провоцировать. Укрепляющийся союз между Россией и Китаем сам по себе является логическим результатом неразумной политики Вашингтона и отдельной темой для разговора.

1 Организация запрещена на территории РФ.