МИД Украины предложил Польше создать новый канал связи

Киев, 28 ноября. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев и Варшава должны наладить диалог, в рамках которого будут обсуждаться спорные исторические вопросы.

«Давайте создадим какой-то очень простой канал коммуникации. Мы всегда готовы. И перед тем, как что-то сделать, вместе это рассматривать», — сказал Климкин.

Он также добавил, у Киева и Варшавы могут возникать спорные вопросы, однако их необходимо решать путем диалога, поэтому стороны должны «слушать друг друга».

Стоит отметить, что в последнее время отношения между Киевом и Варшавой обострились из-за разногласий по историческим вопросам. Польша осуждает Киев за героизации ОУН-УПА1 (Украинская повстанческая армия – боевое крыло запрещенной в РФ Организации украинских националистов). Еще одним поводом для разногласий стал запрет на поиск и эксгумацию останков польских жертв военных конфликтов.

Кроме того, накануне глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что если Евросоюз станет перед выбором между Украиной и Россией, то некоторые страны могут склониться в пользу Москвы.

1 Организация запрещена на территории РФ.