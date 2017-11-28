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МИД Украины предложил Польше создать новый канал связи
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    МИД Украины предложил Польше создать новый канал связи

    17:08  28 Ноября 2017
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    МИД Украины предложил Польше создать новый канал связи

    Киев, 28 ноября. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев и Варшава должны наладить диалог, в рамках которого будут обсуждаться спорные исторические вопросы.

    «Давайте создадим какой-то очень простой канал коммуникации. Мы всегда готовы. И перед тем, как что-то сделать, вместе это рассматривать», — сказал Климкин.

    Он также добавил, у Киева и Варшавы могут возникать спорные вопросы, однако их необходимо решать путем диалога, поэтому стороны должны «слушать друг друга».

    Стоит отметить, что в последнее время отношения между Киевом и Варшавой обострились из-за разногласий по историческим вопросам. Польша осуждает Киев за героизации ОУН-УПА1 (Украинская повстанческая армия – боевое крыло запрещенной в РФ Организации украинских националистов). Еще одним поводом для разногласий стал запрет на поиск и эксгумацию останков польских жертв военных конфликтов.

    Кроме того, накануне глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что если Евросоюз станет перед выбором между Украиной и Россией, то некоторые страны могут склониться в пользу Москвы.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #киев #польша #украина #климкин #варшава #упа
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