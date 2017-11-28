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Доклад разведки Израиля доказал общность интересов Тель-Авива и ИГИЛ в Сирии — СМИ
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    Доклад разведки Израиля доказал общность интересов Тель-Авива и ИГИЛ в Сирии — СМИ

    17:18  28 Ноября 2017
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    Доклад разведки Израиля доказал общность интересов Тель-Авива и ИГИЛ в Сирии — СМИ

    Тель-Авив, 28 ноября. Доклад израильской разведки раскрыл совпадение интересов, преследуемых Тель-Авивом и «Халифатом» в Сирии, сообщают арабские СМИ.

    Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило, что израильская газета The JerusalemPost опубликовала доклад информационного Центра Меира Амита, который  был выпущен одним из подразделений министерства иностранных дел Израиля. В документе указывается, что присутствие Ирана в Сирии делает Израиль и «Исламское государство1» (запрещенная в России террористическая группировка) «союзниками».

    В докладе израильской разведки отмечается, что «Халифат», несмотря на многочисленные поражения в Сирии, все еще имеет значительную военную мощь и будет продолжать совершать теракты в САР, а также перейдет к «партизанской войне».

    Доклад разведки Израиля доказал общность интересов Тель-Авива и ИГИЛ в Сирии — СМИ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #игил #израиль #иран
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