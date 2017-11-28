Тель-Авив, 28 ноября. Доклад израильской разведки раскрыл совпадение интересов, преследуемых Тель-Авивом и «Халифатом» в Сирии, сообщают арабские СМИ.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило, что израильская газета The JerusalemPost опубликовала доклад информационного Центра Меира Амита, который был выпущен одним из подразделений министерства иностранных дел Израиля. В документе указывается, что присутствие Ирана в Сирии делает Израиль и «Исламское государство1» (запрещенная в России террористическая группировка) «союзниками».

В докладе израильской разведки отмечается, что «Халифат», несмотря на многочисленные поражения в Сирии, все еще имеет значительную военную мощь и будет продолжать совершать теракты в САР, а также перейдет к «партизанской войне».

1 Организация запрещена на территории РФ.